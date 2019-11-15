ГУ МЧС раскритиковало готовность региона к борьбе с пожарами

Пермский край был ограниченно готов к пожароопасному сезону 2019 года, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю по итогам проверки, проведенной в марте. В сообщении отмечается, что на тот момент не была завершена реконструкция региональной автоматизированной системы центрального оповещения. Ее готовность ведомство оценило в 50%, охват населения средствами оповещения — в 74,2%. По данным МЧС, сводный план тушения пожаров в Пермском крае требует корректировки, а населенные пункты, подверженные их угрозе, имеют неустраненные нарушения требований пожарной безопасности. «На сегодняшний день данные мероприятия не выполнены, о чем неоднократно информировались соответствующие органы, хотя через пять месяцев начнется очередной пожароопасный сезон»,— сообщает главк.

В качестве основного нарушения МЧС указывает отсутствие сил и средств, предназначенных для тушения лесных пожаров, определенных законодательством. При этом надзорные органы, «в нарушение федерального законодательства, пытаются заставить выполнять несвойственные функции Главное управление МЧС России по Пермскому краю, в том числе в судебном порядке». По мнению управления, этим должно заниматься министерство природных ресурсов Пермского края.

«Простыми словами, подразделения пожарной охраны предназначены для спасения и защиты людей и имущества территории от пожаров и чрезвычайных ситуаций населенного пункта. А выполнение несвойственной функции, такой как тушение лесных пожаров, ставит под угрозу жизни людей и сохранность имущества в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации в населенном пункте, при том что часть территории в Пермском крае остается на сегодняшний день неприкрытой…» — заявляют в ГУ МЧС.