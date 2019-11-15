Концертный комплекс на Товарном дворе оценили в 6,7 млрд рублей

Губернатор Максим Решетников внес в законодательное собрание проект постановления о внесении изменений в перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры. Как сообщает «Новый компаньон», в списке появился концертно-спортивный комплекс на 10,5 тыс. мест стоимостью 6,7 млрд руб. Проект разработают в течение ближайших двух лет, строительство займет еще два года.

Проект комплексного развития территории в районе ДКЖ, включая участок Товарного двора (31 га), где разместится административно-деловой центр «Пермь-сити», включающий и концертно-спортивный комплекс, был представлен на градсовете Перми в мае.