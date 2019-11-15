Андрей Гладиков решил привлечь Сбербанк к субсидиарной ответственности

Совладелец и бывший топ-менеджер банкротящейся группы «Камская долина» Андрей Гладиков заявил, что подал в арбитражный суд Пермского края иск о привлечении ПАО «Сбербанк» к субсидиарной ответственности за долги группы. В картотеке арбитражного суда пока отсутствует информация об иске. Господин Гладиков оценил ответственность банка в банкротстве стройгруппы в 1 млрд руб.

Господин Гладиков считает, что банк несет ответственность за банкротство группы. По мнению акционера, Сбербанк являлся организацией, контролирующей должника, он имел право давать обязательные для исполнения должником указания, сопровождал весь процесс деятельности группы: бюджетное планирование, ежеквартально контролировал исполнение бюджетов движения средств. Компании группы ежемесячно представляли банку отчеты о продажах. ПАО «Сбербанк России» контролировало исполнение ковенант, связанных с кредитами прочих банков.

С 2010 по 2017 год одним из двух человек в правлении ключевой компании строительной группы — ООО «Жилсоцинвест» — был представитель ПАО «Сбербанк России».

Господин Гладиков отмечает, что по предложению Сбербанка «Камская долина» приняла участие в достройке коттеджного поселка Новые Протасы, выкупив недостроенное здание гостиницы и несколько таунхаусов. Позже оказалось, что все эти объекты имеют неустранимые дефекты и не могут быть достроены из-за допущенных прежним владельцем серьезных нарушений. Суммарный убыток для группы от этой сделки акционер оценил в 624 млн руб.

«Этот иск — не сведение счетов с банком, а возможность достроить наши объекты»,— поясняет Андрей Гладиков. «Материалы по данному иску пока не поступили из краевого Арбитражного суда в Пермское отделение Сбербанка. Давать комментарии возможно только после тщательного изучения предмета иска», — заявили в Сбербанке.

Стройгруппа «Камская долина» до 2017 года была крупнейшим застройщиком Перми. В течение 2017 года все компании холдинга вошли в процедуру банкротства. Основным кредитором является Сбербанк — сумма долга превышает 1 млрд руб.