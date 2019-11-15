Напротив СИЗО №1 установят памятник Достоевскому

В Перми, в сквере Декабристов (возле следственного изолятора №1), появится памятник Федору Достоевскому. Постановление об этом подписал глава города Дмитрий Самойлов 8 ноября. Как следует из документа, расходы по изготовлению и установке памятника возложены на инициатора установки — Пермское отделение Российского общества Достоевского.

Как сообщается на сайте Пермского отделения Российского общества Достоевского, в 2014 году в Перми инициировали возвращение имени Достоевского на карту города. Была изучена нормативная база, собраны необходимые документы, проведены опросы жителей. 5 апреля 2016 года решением Пермской городской думы №225 улица 2-я Луначарского была переименована в улицу Достоевского. Улица примыкает к бывшей городской тюрьме (сейчас СИЗО №1), в которой, скорее всего, на какое-то время и останавливался ссыльно-каторжный особого разряда отставной поручик Федор Достоевский.

«Речь идет о сумме приблизительно в 10 млн руб., включающей работу проектировщика, скульптора, архитектора, изготовление, транспортировку постамента и памятника. Очевидно, для такого большого города, как Пермь, это деньги небольшие, но рассчитывать на помощь администрации не приходится. Если мы хотим, чтобы в Перми был памятник Достоевскому, надо собирать деньги самим»,— сообщается на сайте общества.

В 2016 году общество начало работу по созданию и установке памятника Достоевскому. 8 июня 2018 года совет по топонимике при главе города Перми проголосовал за «согласование идеи установки памятника Ф. М. Достоевскому».