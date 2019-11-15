Краевые власти нашли куратора градостроительной деятельности

Как стало известно "Ъ-Прикамье", краевое минимущество определилось с куратором градостроительной деятельности. С сегодняшнего дня заместителем министра, отвечающим за градостроительные вопросы, назначен Алексей Назарычев. Ранее он возглавлял ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края». В структуре министерства еще остается вакантной ставка замминистра — главного архитектора.

Напомним, ранее за градостроительную политику отвечал краевой минстрой, но с июня эти функции были переданы в минимущество края. Куратор этой деятельности, замминистра Евгений Бондарчук, предпочел уволиться. С тех пор эта ставка была вакантной.