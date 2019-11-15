В минздраве не подтвердили возможный отказ от аутсоринга для нужд скорой помощи

В региональном минздраве прокомментировали возможность постепенного отказа от аутсорсинга машин для нужд станций скорой помощи. Как сообщил ранее «Новый компаньон», депутаты заксобрания Сергей Клепцин и Дарья Эйсфельд предложили заложить деньги на приобретение машин скорой помощи в бюджет на ближайшие три года в сумме 1,2 млрд руб. На эти деньги планируется закупить 231 автомобиль скорой помощи.

По мнению авторов поправки, это поможет постепенно отказаться от аутсорсинга и сделать оказание скорой помощи бесперебойным. Поправка была поддержана членами рабочей группы.

В Минздраве края пояснили "Ъ-Прикамье", что решение о привлечении услуги по извозу скорой помощи со стороны частной организации принимает руководитель организации — станции скорой помощи. Всего их в крае шесть, и выбор способа извоза бригад скорой помощи находится исключительно в компетенции главного врача. «Руководитель сам определяет, какой способ больше подходит для учреждения»,— отметили в пресс-службе ведомства. Министерство же, в свою очередь, лишь контролирует качество оказываемой услуги и соблюдение временных стандартов подачи машин, добавили в минздраве.

Основным извозчиком пермских "скорых" в настоящее время является ООО УК «Нацмедхолдинг» (бренд «Новоскор» Евгения Фридмана).