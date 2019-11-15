Комиссию по выборам главы Гайнского района возглавил местный депутат

Вчера на заседании думы Гайнского муниципального округа (Коми-округ) избрали главой конкурсной комиссии по выборам главы муниципалитета депутата от «Единой России» Илью Ковалева, сообщил телеграм-канал «Лбов». Краевые власти предлагали своего кандидата — и. о. главы администрации губернатора Леонида Политова.

Собеседник, близкий к краевым властям, полагает, что в данном случае депутаты выступили не против региональной власти, а из-за опасения, что действующий глава Гайнского района Владимир Исаев попытается принять участие в новом конкурсе. Собеседник заверил "Ъ-Прикамье", что тот уходит без вариантов. Он считает, что в ситуации разберутся и вопрос будет урегулирован.

Ранее дума Осинского городского округа приняла положение о конкурсе, отличающееся от типового, предложенного администрацией губернатора Пермского края. Депутаты приняли решение, что возглавит комиссию и будет обладать правом решающего голоса не руководитель администрации губернатора Леонид Политов, а председатель думы Михаил Алатырев. Кроме того, согласно положению, заседание комиссии будет считаться правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии, включая председателя.