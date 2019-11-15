Пермский край занял 11-е место в РФ по объему несырьевого экспорта

Пермский край занял 11-е место среди регионов РФ по объему несырьевого, неэнергетического экспорта, объем которого составил 3,7 млрд долларов. Рост экспорта за 2017–2018 годы составил 24%. Такие данные привел губернатор Максим Решетников, выступая на прошедшем в Москве Международном экспортном форуме «Сделано в России».

«Безусловно, основа нашего экспорта — это химическая отрасль, калийные удобрения,— заявил глава региона,— но четверть экспорта приходится на второй и третий передел. Это высокотехнологичная продукция, и именно в этих сегментах мы видим наибольшие темпы роста. Считаем, что эта динамика во многом уже связана с реализацией национального проекта. У нас от предприятий края было подано 22 заявки от 16 компаний на поддержку КППК. По этим заявкам объем экспорта к 2024 году должен увеличиться на 38%, это 1,4 млрд долларов».

По словам губернатора, в Прикамье реализуется несколько крупных инвестиционных проектов, в том числе специальные инвестиционные контракты, и активно развивается экспорт малых и средних предприятий. «Уже сейчас доля экспорта малых и средних предприятий в экспорте Прикамья существенно выше, чем в среднем по России, и составляет 5%,— пояснил глава региона.— Планируем увеличить их долю к 2024 году в два раза. Ожидаем, что к 2024 году наш общий объем несырьевого, неэнергетического экспорта увеличится на 57%. С учетом того что у нас хорошая несырьевая база — это очень серьезные цифры и очень серьезная заявка».

Для стимулирования экспорта в Пермском крае внедрятся региональный экспортный стандарт 2.0, который рекомендован Министерством экономического развития РФ и Российским экспортным центром. В крае работает региональный центр поддержки экспорта и развивается акселераторская программа.

Глава Прикамья обратил внимание участников форума на одну из системных проблем экспорта —бумажный документооборот. По словам Максима Решетникова, при массовом росте числа экспортеров будет сложно решать административные вопросы вручную, поэтому для ускорения нужно перевести эти процессы в электронный формат.