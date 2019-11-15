«Интерфакс»: «Протон ПМ» взыскал с «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 1,6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил исковые требования ПАО «Протон-ПМ» о взыскании 1,6 млрд руб. задолженности с АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева». Соответствующее решение суд вынес в четверг.

В июне 2019 года «Протон-ПМ» обратился в суд с иском о взыскании с «ГКНПЦ им. Хруничева» долга, который возник в рамках исполнения договора N17883/16 от 14 июня 2016 года. Предметом этого контракта является производство двигателей РД-276 (14Д14М) для ракеты-носителя «Протон-М».

«Протон-ПМ» специализируется на производстве жидкостных ракетных двигателей РД-276, используемых в качестве энергетической установки первой ступени ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М». Предприятие также изготавливает узлы и детали авиадвигателей, турбонасосных агрегатов, системы газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций.

Как сообщается на сайте «Протона-ПМ», двигатель РД-276 является основной продукцией предприятия, его доля в общем объеме производства составляет 35%. Заказчиком двигателя является ГКНПЦ им. Хруничева.

Согласно списку аффилированных лиц на 30 сентября 2019 года, госкорпорация «Роскосмос» владеет 65,37% уставного капитала «Протон-ПМ», «Объединенная ракетно-космическая корпорация» - 6,64%, АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» - 16,1%.

Центр им. Хруничева (входит в «Роскосмос») - ведущее предприятие российской ракетно-космической отрасли, разработчик и серийный изготовитель ракет-носителей тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», семейства ракет-носителей различной грузоподъемности «Ангара», ракеты-носителя легкого класса «Рокот».