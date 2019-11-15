Мэрия продолжит судиться с Трестом №14 за строительство школы «Мастерград»

Члены комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам поддержали продление сроков на тяжбу администрации с ПАО «Строительно-монтажный трест №14» с иском на 10,3 млн руб. Ранее администрация планировала завершить судебные разбирательства с застройщиком школы «Мастерград» до 31 декабря.

Как пояснила начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова, судебные разбирательства с учетом прогнозируемого обжалования последнего решения краевого арбитража будут продолжены. В связи с этим администрация запросила продление сроков до 31 декабря 2020 года.

«Предприятие в сложном положении, шансы получить деньги до конца 2020 года нулевые, но рекомендация сделать это все же не была исполнена»,— пояснил депутат Владимир Молоковских.

Напомним, в 2016 году Трест №14 построил школу «Мастерград» в микрорайоне Пролетарском площадью 21 тыс. кв. м. На этапе строительства у мэрии возникли претензии к застройщику: чиновники выяснили, что работы по расчистке от леса площадки под школьный стадион были проведены некачественно. Якобы спиленные деревья были закопаны тут же. Тяжба тянется с 2017 года, в деле менялись судьи и эксперты.