Федеральное госпредприятие оштрафовано по заявлению транспортной прокуратуры

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление Пермского транспортного прокурора о привлечении к административной ответственности ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Как следует из документов суда, решением прокуратуры предприятие было привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). В ходе прокурорской проверки было установлено, что в Пермском транспортном районе дислоцированы пять пожарных поездов, принадлежащих ФГП.

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта является коммерческой организацией, созданной в целях извлечения прибыли. Предприятие оказывает услуги РЖД на основании договора с ОАО «Российские железные дороги». Деятельность по тушению пожаров, в соответствии с законодательством, подлежит лицензированию.

Как выяснилось, у ФГП она есть, но местом ведения лицензируемого вида деятельности является Москва. Таким образом, Пермский отряд ведомственной охраны осуществляет ее с нарушением требований лицензии.

ФГП с позицией надзорного органа не согласилось, указав в отзыве, что не видит самого события административного правонарушения. Но в итоге суд счел доводы прокуратуры верными. При этом в решении указано, что предприятию ничего не мешало получить лицензию для работы на территории Прикамья. В итоге федеральное предприятие было оштрафовано на 30 тыс. руб. Сейчас это решение обжалуется в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.