Бюджетный комитет выступил против списания пермякам налоговых пеней

На заседании комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам замглавы администрации Перми Вера Титяпкина предложила внести изменения в прежнее решение гордумы о дополнительных основаниях для признания долгов безнадежными к взысканию. Администрация со ссылкой на ФНС предлагает признать таковыми пени сроком свыше двух лет и суммой меньше 500 руб., при условии, что гражданин не имеет основных долгов. По подсчетам Веры Титяпкиной, в таком случае будут списаны долги 110 тыс. человек на 1,8 млн руб.

Депутаты раскритиковали эту инициативу. Председатель комитета Наталья Мельник усомнилась, что в дальнейшем работа по взысканию долгов будет вестись качественно. Депутат Александр Буторин поинтересовался динамикой — уменьшилась или увеличилась эта сумма за последние годы. По словам Веры Титяпкиной, так или иначе, по данным долгам уже истекает срок давности. «Граждане нарушают сроки, а мы даем им рассрочку и списываем. Банк по таким условиям не продержался бы. Если мы примем изменения, налоговая дисциплина ухудшится»,— отметил депутат Владимир Молоковских.

«Мы подрываем основы того, что налоги — это неизбежность. С налоговой инспекцией надо более тесно работать. Они тоже живут в Перми и пользуются благами. Нужно, чтобы они не забывали про бюджет»,— добавила Наталья Мельник.

В итоге решение было отклонено.