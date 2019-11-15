«Строй Интернейшнл» расстается с залогом

В Краснодаре с торгов будет продана производственная площадка ЗАО «Строй Интернейшнл», одного из крупнейших девелоперов региона. Имущество реализуется в погашение долга перед Сбербанком в сумме 1,4 млрд руб., который возник при реализации масштабного проекта жилой застройки в Краснодаре. По мнению экспертов, площадка может быть продана за 100 млн руб.



Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) удовлетворил иск ПАО «Сбербанк России» и снял арест, наложенный судебными приставами, на право аренды участка в Краснодаре, находящегося в аренде ЗАО «Строй Интернейшнл». В материалах АСКК сообщается, что речь идет об участке муниципальной земли площадью 1,8 га, на котором располагается производственная база ЗАО «Строй Интернейшнл» (склады, мастерские, объекты инфраструктуры).

Запрет на регистрационные действия в отношении права аренды участка был наложен краевым управлением ФССП в марте текущего года для обеспечения взыскания долга ЗАО «Строй Интернейшнл» в пользу болгарской компании «Горизонт-Иванов» в сумме €922 тыс. Однако ПАО «Сбербанк России» указало суду на то, что находящиеся на участке здания находятся в залоге банка, поэтому арест права аренды земли нарушает интересы банка как залогодателя.

Производственная площадка должна была выставляться на аукцион через АО «Российский аукционный дом» (РАД) в мае этого года, однако РАД отказался проводить торги, так как право на землю под зданиями оказалось под арестом. По решению АСКК, которое не было обжаловано и вступило в силу, сотрудникам ФССП предписано принять исчерпывающие меры для устранения нарушения прав и интересов ПАО «Сбербанк России».

Как следует из материалов арбитражного процесса, в июне 2014 года между ПАО «Сбербанк России» и компанией «Строй Интернейшнл» был заключен кредитный договор на 1,45 млрд руб. для финансирования строительства жилого комплекса в Краснодаре в районе проезда 1-го Лиговского. В 2017 году застройщик предоставил банку дополнительный залог — производственную площадку в Краснодаре. В настоящее долг ЗАО «Строй Интернейшнл» составляет 1,4 млрд руб., «Сбербанк России» принял решение о продаже залога, говорится в решении АСКК.

ЗАО «Строй Интернейшнл» зарегистрировано в Краснодаре в 1992 году на базе СМУ-10 (СМУ работало с 1943 года, участвовало в строительстве крупнейших промышленных предприятий региона). Акционеры ЗАО — граждане России (5 человек), выручка в 2018 году — 318 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб. Компания выступала застройщиком в крупнейших проектах с бюджетным и коммерческим финансированием (краснодарский кардиохирургический центр, ведомственная больница УВД, здание арбитражного суда Северокавказского округа). Также на счету застройщика жилищные комплексы «Солнечный берег», «Золотая осень», «Небесная лазурь», «Дворянское гнездо», «Бельведер». Лучшие финансовые показатели компании были отмечены в 2013 году, когда выручка превысила 7 млрд руб., а прибыль достигла 148 млн руб. Затем выручка стала падать, участники рынка связывают это с завершением олимпийского проекта, в котором застройщик принимал активное участие.

Получить комментарий директора ЗАО «Строй Интернейшнл» Артура Аванесяна не удалось: телефон его приемной не отвечал, отправленный на электронную почту запрос остался без ответа. Проигнорировала запрос и пресс-служба ПАО «Сбербанк России».

По мнению Романа Домащенко, управляющего партнера компании «Домащенко и партнеры», цена продажи производственной площадки — около 100 млн руб. Участники рынка на условиях анонимности высказали предположение, что «Сбербанк» реализует небольшие залоги, которые не покроют сумму долга, а по остальным активам девелопера (участки в районе проезда 1-го Лиговского, а также автодрома «Белая стрела») идут переговоры. Активист проекта «Белая стрела» Роман Любименко сообщил, что, по его данным, ранее выделявшийся под автодром участок площадью 15 га, права на который перешли девелоперу, также находится в залоге у «Сбербанка», однако актив не может быть продан, так как он арестован в рамках уголовного дела в отношении бывших руководителей федерации автоспорта.

Анна Перова, Краснодар