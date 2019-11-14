Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»

Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.

Господин Кочкар не стал раскрывать подробности сделки, пообещав сделать это позднее. В пресс-службе «Интуриста» заявили «Интерфаксу», что «процесс еще не закончен», официальное заявление будет сделано после согласования всех деталей.

Среди основных направлений бизнеса туроператора называются въездной туризм и поездки в Турцию. Компания была основана в 1929 году. В 1990 годах ей владела АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В 2011 году было создано совместное предприятие с британским оператором Thomas Cook.

О ликвидации старейшего в мире туроператора Thomas Cook — в публикации “Ъ” «Thomas Cook сдал путевки».