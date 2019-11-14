Татарстан освоил 18,3 млрд рублей в рамках реализации нацпроектов

Татарстаном в рамках реализации нацпроектов в 2019 году были освоены 18,3 млрд руб., что составляет 71,3% от годового плана. Об этом на заседании Межведомственного координационного совета по вопросам государственного финансового контроля в Татарстане рассказал глава регионального Минэкономики Фарид Абдулганиев, сообщает пресс-служба министерства.

Всего в этом году Татарстан взял на себя обязательство по реализации 49 нацпроектов. На эти цели выделили 25,7 млрд руб., в том числе 18,1 млрд руб. из федерального бюджета. Деньги предназначены для строительства и ремонта 341 объекта, проведения мирового чемпионата рабочих профессий Worldskills, приобретение различного оборудования и улучшения материально-технической базы для 384 объектов, предоставления мер адресной поддержки, соцвыплат, и для других мероприятий.

В 2019 году сумма, поступившая на реализацию нацпроектов в Татарстане, составила 20,7 млрд руб., в том числе 14,8 млрд руб. из федерального бюджета. На сегодняшний день в республике заключены 553 госконтракта (98% от годового плана) на 13,7 млрд руб. (90% от запланированной суммы). Оставшиеся работы в рамках реализации нацпроектов планируют выполнить до 18 ноября 2019 года.

"Ъ-Казань"