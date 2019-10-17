Эрдоган выкинул письмо Трампа

Письмо президента США Дональда Трампа, адресованное коллеге турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, с советом «не быть дураком», вызывало негативную реакцию в Турции. Сначала в подлинности документа сомневались, но ее подтвердили в Белом доме. По информации BBC и Middle East Eye письмо выкинули в мусорку.

Письмо датировано 9 октября, когда Турция объявила о начале наступления в северо-восточной Сирии против сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»). «Вы будете выглядеть дьяволом, если хорошие вещи не произойдут,— написал господин Трамп.— Не будь крутым парнем. Не будь дураком!» Президент США предлагал Реджепу Тайипу Эрдогану вступить в переговоры с курдами, которые готовы были идти на уступки.

Турецкие официальные лица, выступая на условиях анонимности, рассказали СМИ о реакции на письмо Дональда Трампа. «Мы просто выбросили его в мусорку,— сказал один из них Middle East Eye.— Наш президент дал лучший ответ, начал операцию в тот же день в 16:00». Источник ВВС заявил, что сам господин Эрдоган выкинул его.

В Кремле назвали тон письма «крайне необычным». «Вы не часто сталкиваетесь с таким языком в переписке между главами государств. Это весьма необычное письмо»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Военная операция стала причиной серьезного кризиса в отношениях Турции с США и их союзниками по НАТО. В качестве меры противодействия Вашингтон ввел санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны. Также США повысили экспортные пошлины на турецкую сталь.

Подробнее о развитии конфликта — в материале “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».