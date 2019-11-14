Часовня храма Казанской иконы Божией Матери загорелась в Зеленодольске

Пожар произошел в часовне храма Казанской иконы Божией Матери накануне вечером в Зеленодольске, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

По данным ведомства, инцидент случился на улице Юности, 2. Сообщение об этом поступило в службу спасения в 21:47. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили загоревшийся чердак отдельно стоящей недействующей часовни. Через час они справились с огнем. Площадь пожара составила 30 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. Причины ЧП уточняются, добавили в МЧС.

"Ъ-Казань"