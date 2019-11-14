Крымский мост свели к нулю

Основной подрядчик строительства Крымского моста компания «Мостотрест» не получит никакой прибыли от работы на этом проекте, как и холдинг «Стройгазмонтаж», подписавший госконтракт на строительство объекта с ФКУ Упрдор «Тамань» в 2015 году. По словам топ-менеджера «Мостотреста» Владимир Власов, подряд стоимостью 97 млрд руб. принесет нулевую прибыль. При этом эксперты отмечают, что, хотя бы безубыточность для такого масштабного проекта, как Крымский мост, уже является безоговорочным успехом.



Подряд на строительство Крымского моста принесет компании «Мостотрест» миллиардера Аркадия Ротенберга нулевую прибыль. Об этом сообщил генеральный директор «Мостотреста» Владимир Власов. По его словам, не получит прибыли и холдинг «Стройгазмонтаж», также участвовавший в строительстве моста. «Будет хорошо, если «Стройгазмонтаж» не будет в минусе»,- сказал господин Власов.

Контракт на проектирование и строительство моста был подписан в феврале 2015 года между ФКУ Упрдор «Тамань», которое выступало заказчиком по проекту от имени Российской Федерации, и ООО «Стройгазмонтаж» - единственным исполнителем работ. «Стройгазмонтаж» специально под этот проект учредил структуру «СГМ-Мост», которая стала искать субподрядчиков. Крупнейшим стал «Мостотрест», получивший контракт на 97 млрд руб. Субподряд включал устройство большей части опор и монтаж пролетных строений на всей протяженности Крымского моста.

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, крупнейшие федеральные стройки, как показывают примеры объектов Олимпиады в Сочи 2014 года и стадионов к чемпионату Мира по футболу 2018 года, зачастую заканчиваются для генеральных подрядчиков проектов убытками или даже банкротством. «Это происходит из-за превышения первоначальных смет в результате допущенных при проектировании ошибок, роста стоимости строительных материалов, проблем и ошибок при организации работ или неритмичности финансирования, что требует от подрядчика привлечения банковских кредитов. Так что безубыточность для такого масштабного проекта, как Крымский мост, является безоговорочным успехом, особенно с учетом досрочной сдачи автодорожной части моста»,- сказал господин Бурмистров.

На проектные и изыскательские работы по строительству Крымского моста было заложено в общей сложности около 9 млрд руб. в ценах соответствующих лет. На создание основных конструкций автодорожного и железнодорожного мостов около 170 млрд руб. Остальные затраты включали подготовку территории строительства, временные здания и сооружения, объекты энергетического обеспечения, подсобного и обслуживающего назначения. Помимо госконтракта на создание моста, проект предусматривал затраты заказчика на строительный контроль, авторский надзор, выкуп земельных участков и оформление в постоянное пользование, непредвиденные расходы. Эти затраты составили около 4,78 млрд руб. Общая цена госконтракта была утверждена в размере 223,1 млрд руб. в ценах соответствующих лет.

«Проект строительства мостового перехода через Керченский пролив уникален и чрезвычайно сложен, поэтому все было невозможно предусмотреть. А политический характер заказа и пристальное внимание руководства страны, связавшего с Крымским мостом свое имя, практически не оставляют сомнений в добросовестности исполнителей»,- говорит аналитик АО «Финам» Алексей Калачев. По его словам, строителям необходимо было работать в сложных географических и погодных условиях, в короткие сроки и в жестких бюджетных рамках. «Пробелы в расчетах, ошибки и переделки были неизбежны, а «выбивание» дополнительного финансирования сверх смет ограничено. Вспомним хотя бы повторный завоз качественного грунта вместо завезенного ранее – это повторные закупки плюс оплата выполненных работ, которые не стал бы оплачивать госбюджет. Состояние морского дна, длина и количество забиваемых свай также наверняка было невозможно точно предусмотреть. Коротко говоря, существующие нормы резервов на непредвиденные нужды могли не покрыть реальных потребностей», - сказал аналитик. Эксперты отмечают, что жесткие сроки также повысили оценочные риски проекта, снизив его маржинальность.

Проектные работы начались в 2016 году, в мае 2018 года, автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию. Кроме «Мостотреста», в реализации проекта задействованы субподрядчики из Краснодарского края и других регионов: филиал предприятия «Мостдорстрой», компания «ПортГидроСтрой», «КраснодарГазСтрой», у которой свои собственные производственные площадки и завод металлоконструкций, компания «КБК-Групп» из Ростовской области, новосибирская «Фирма ДЕКО» и «ГидроПромСтрой» с филиалом в Севастополе. Эти компании также нанимали субподрядные организации.

По информации государственной инспекции труда в Краснодарском крае, ведомство получило более ста заявлений о невыплате заработной платы от работников, принимавших участие в строительстве Крымского моста. Общий долг перед рабочими составляет 6,5 млн руб. «Мы не можем предоставить точные данные о количестве жалоб, поскольку многие приехали работать из других регионов, и мы перенаправляем их по месту прописки»,- сказали в инспекции.

Елена Рыжкова