Почта Банк

Универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и «Почтой России» в 2016 году на базе Лето Банка. Миссия — сделать базовые финансовые услуги доступными и удобными для широких слоев населения не только в крупных городах, но и в удаленных и малых населенных пунктах. В 2018 году региональная сеть банка увеличилась на 30% и превысила 19 тыс. точек обслуживания по всей стране. Более 80% точек располагаются на базе почтовых отделений в небольших городах и сельской местности. Клиентская база составляет 12,5 млн человек. В 2018 году чистая прибыль банка выросла более чем в три раза, достигнув 4,9 млрд руб.