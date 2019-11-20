Дмитрий Руденко

Родился 23 ноября 1969 года в пос. Болшево, г. Калининград Московской области. В 1993–1998 годах в банковской сфере прошел путь от специалиста отдела организации расчетов до начальника управления по работе с частными лицами. В 1999–2007 годах входил в рабочую группу по реорганизации банка «Русский стандарт» и впоследствии стал одним из ключевых топ-менеджеров банка. В мае 1999 года назначен вице-президентом, руководителем департамента розничного бизнеса, а в 2005 году — первым заместителем председателя банка «Русский стандарт». В 2007–2012 годах работал в должности первого заместителя президента—председателя правления банка ВТБ 24. 2012–2016 годы — президент—председатель правления Лето Банка. С марта 2016 года по настоящее время — президент—председатель правления Почта Банка.