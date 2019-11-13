Жертвоприведение в соответствие

Прокуратура Перми высказала ряд серьезных замечаний по поводу готовящегося к утверждению думой проекта соглашения о сотрудничестве мэрии с застройщиками. Оно предусматривает добровольные жертвования застройщиков за превышение высотности и плотности застройки на соцобъекты. По мнению прокуратуры, с девелоперов справедливо брать только за размер превышения, а не за весь объем построенной площади. Застройщики говорят, что это непринципиальный вопрос — без превышения высоты им не удастся продать квартиры.

Сегодня комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории обсудит проект соглашения о сотрудничестве мэрии и застройщиков, по которому за превышение высотности и плотности застройки девелоперы будут жертвовать деньги на строительство детсадов и школ. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, в гордуму поступило заключение прокуратуры Перми на данный законопроект. Как сообщил „Ъ-Прикамье“ источник, знакомый с прокурорским письмом, обращение надзорного органа обсуждалось на совете думы 11 ноября. Претензии ведомства касаются двух нюансов: размеров благотворительной помощи и назначения этих взносов.

В августе депутаты гордумы одобрили изменения в Правила землепользования и застройки. В документе законодательно закреплен механизм, при котором девелоперы, пожелавшие обойти градостроительные параметры в части увеличения высотности и плотности застройки, должны профинансировать строительство социальных объектов. У застройщиков есть выбор: либо самостоятельно возводить объект, либо финансировать его строительство.

Согласно проекту документа, если в данном районе потребность в детских садах превышает 280, а в школах 800 мест, то застройщик возводит объект капстроительства, если меньше, то он осуществляет пожертвования в бюджет на финансирование мероприятий по строительству школ и садов. Размер таких пожертвований — 3951 руб. с одного квадратного метра общей площади квартир без учета балконов и лоджий.

Депутат гордумы Михаил Бесфамильный подтвердил, что претензии прокуратуры обсуждались на совете думы. Господин Бесфамильный пояснил, что документ, поступивший от прокуратуры, является мнением надзорного органа. Сейчас, при превышении озвученных параметров, застройщик должен платить взносы исходя из общей площади здания, в прокуратуре же посчитали, что это неправильно. По мнению надзорного ведомства, компания должна оплачивать только те квадратные метры, которые построены сверх утвержденных параметров высотности и плотности.

Также в прокуратуре отметили, что детские сады и школы должны строиться на пожертвования девелоперов только в месте локации строительства домов. Нынешний проект соглашения предполагает, что взносы застройщиков могут быть направлены на возведение детских образовательных учреждений в любых районах Перми. По словам Михаила Бесфамильного, прокуратура посчитала, что у пожертвований девелоперов должен быть целевой характер.

Во время обсуждения замечаний ведомства было внесено предложение принять проект соглашения в первом чтении и доработать его с учетом замечаний прокуратуры.

В департаменте градостроительства и архитектуры в ответ на мнение прокуратуры заявляют, что не заставляют застройщика подписывать соглашение: он самостоятельно принимает решение о необходимости заключения соглашения.

«Возведение социальной инфраструктуры (детсадов и школ за счет застройщика) возможно лишь при увеличении коэффициента плотности застройки или высотности. Соглашение предполагает направление средств, в том числе, на реализацию программы комплексного развития социальной инфраструктуры в городе, тем самым, развивая сеть соцучреждений в городе там, где это действительно целесообразно и необходимо, и обеспечивая равномерное развитие города»,— подчеркнули в мэрии.

Прокуратура Перми не в первый раз выступает против резонансных инициатив мэрии. Так, в октябре при утверждении тарифа на проезд в общественном транспорте, предусматривающего скидку 2 руб. при безналичном расчете, прокуратура засомневалась, что такие скидки будут добровольно предоставлять частные перевозчики. Однако мэрия нашла общий язык с прокуратурой, и все вопросы сняли. Теперь вопросы появились относительно соглашения о застройке. «Департамент находится в тесном сотрудничестве с прокуратурой по обсуждению параметров соглашения»,— подтверждают в пресс-службе мэрии.

Глава холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин полагает, что позиция прокуратуры в облегчении условий застройщиков не сыграет. По его данным, новые коэффициенты плотности и высотности позволяют построить порядка 2 тыс. кв. м жилья на 1 га. В итоге, если поделить на стоимость земли, то стоимость квадратного метра для потребителя составит порядка 75 тыс. руб. «За такие деньги никто не купит, поэтому единственный способ продать — увеличивать этажность,— отмечает господин Репин.— И не столь важно, сколько заплатить процентов от превышения высотности. Будет это 4 или 3,8 тыс. руб. — разницы нет. Без превышения ты все равно ничего не продашь».

Также не имеет значения и мнение надзорного органа относительно локаций, где будут строиться объекты соцкультбыта. «Сейчас не дается разрешение на строительство, если нет достаточного количества детских садов и школ. Законом запрещено нагружать участок без инфраструктуры. Этот вопрос решен автоматически»,— отметил застройщик.

Евгения Ахмедова