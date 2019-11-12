В Курске утверждена новая схема управления городской администрации

Мэр Курска Виктор Карамышев утвердил новую управленческую структуру городской администрации. Как сообщает ее пресс-служба, реформа предполагает сокращение числа структурных подразделений.

Ликвидированы комитет экологической безопасности и природопользования; земельный комитет, управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства; управление делами администрации; управление секретариата, департаменты строительства и развития дорожной сети города; по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей.

Вновь созданному комитету городского хозяйства переданы полномочия в строительстве, охране окружающей среды и благоустройстве. Функции по обеспечению жильем молодых семей возложены на управление молодежной политики, физкультуры и спорта.

Управлению муниципального контроля переданы полномочия по земельному и лесному контролю, также структура займется управлением торговой деятельностью. Большая часть функций земельного комитета передана комитету по управлению муниципальным имуществом. Комитет экономики, труда и занятости займется сферами, которые ранее курировал департамент по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей.

Кроме того, в мэрии создан комитет информационно-хозяйственного обеспечения и отдел по делам несовершеннолетних и профилактике правонарушений.

О том, как Виктор Карамышев стал мэром Курска читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Депутат меняет кресло».

Ирина Лобанова