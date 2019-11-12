Второе пришествие

Расслабленные спортивные костюмы из тончайшего кашемира, женственные шерстяные платья с юбками плиссе, классические мужские пуловеры и многие другие знаковые модели бренда теперь можно найти в новом флагманском бутике Malo. В 2017 году марка с более чем 40-летней историей была на грани закрытия, сегодня же у руля новое руководство. Предвещает ли это ей светлое будущее на российском рынке, а также какие изменения произошли в компании и чего ждать в новом сезоне, «Коммерсантъ Стиль» узнал у одного из новых владельцев Malo— Бастиана Марио Стангони.

Бастиан Марио Стангони

— Бастиан, несколько лет назад в прессе активно обсуждались трудности в компании, марка была буквально на грани закрытия, а сегодня мы находимся на открытии нового флагманского бутика в Москве. Что изменилось?

— Несколько лет назад бренд действительно столкнулся с рядом трудностей благодаря неправильному управлению предыдущими владельцами. Сам продукт за все время существования не терял своего качества, и мы сделаем все, чтобы поддерживать его на должном уровне. В Петровском пассаже будет представлена наиболее полная коллекция бренда. На данный момент это единственный отдельно стоящий магазин бренда в Москве. На территории России бренд представляет Bosco di Ciliegi.

— Мы — это новое руководство? Расскажите, пожалуйста, кто теперь владеет компанией Malo?

— Нас трое: Вальтер Майоки — президент компании, он отвечает за финансовую часть, Луджино Беллони — за коммерческую стратегию, а я — за продукт и развитие нашего ритейла.

— Какого курса планируете придерживаться в связи с новым выходом на российский рынок?

— Развитие не прекращалось все эти годы. С одной стороны, конечно, это в каком-то смысле реинкарнация на российском рынке, но с другой — не могу сказать, что внешне марку ждут какие-то кардинальные перемены.

Мы довольно классическая марка люксового кашемира, все знают о нашем безупречном качестве, многолетних традициях.

Но над чем мы точно будем работать — это управление. Именно благодаря неправильно выстроенным процессам внутри компании в 2017 году случился кризис. Мы сделаем все, чтобы это не произошло снова.

— Кого вы считаете своими достойными конкурентами?

— Конечно же, это Loro Piana, Brunello Cucinelli, но справедливости ради нужно сказать, что первые мужские кашемировые пуловеры в Италии сделали именно Malo.