Второе пришествие

Расслабленные спортивные костюмы из тончайшего кашемира, женственные шерстяные платья с юбками плиссе, классические мужские пуловеры и многие другие знаковые модели бренда теперь можно найти в новом флагманском бутике Malo. В 2017 году марка с более чем 40-летней историей была на грани закрытия, сегодня же у руля новое руководство. Предвещает ли это ей светлое будущее на российском рынке, а также какие изменения произошли в компании и чего ждать в новом сезоне, «Коммерсантъ Стиль» узнал у одного из новых владельцев Malo— Бастиана Марио Стангони.
— Бастиан, несколько лет назад в прессе активно обсуждались трудности в компании, марка была буквально на грани закрытия, а сегодня мы находимся на открытии нового флагманского бутика в Москве. Что изменилось?
— Несколько лет назад бренд действительно столкнулся с рядом трудностей благодаря неправильному управлению предыдущими владельцами. Сам продукт за все время существования не терял своего качества, и мы сделаем все, чтобы поддерживать его на должном уровне. В Петровском пассаже будет представлена наиболее полная коллекция бренда. На данный момент это единственный отдельно стоящий магазин бренда в Москве. На территории России бренд представляет Bosco di Ciliegi.
— Мы — это новое руководство? Расскажите, пожалуйста, кто теперь владеет компанией Malo?
— Нас трое: Вальтер Майоки — президент компании, он отвечает за финансовую часть, Луджино Беллони — за коммерческую стратегию, а я — за продукт и развитие нашего ритейла.
— Какого курса планируете придерживаться в связи с новым выходом на российский рынок?
— Развитие не прекращалось все эти годы. С одной стороны, конечно, это в каком-то смысле реинкарнация на российском рынке, но с другой — не могу сказать, что внешне марку ждут какие-то кардинальные перемены.
Но над чем мы точно будем работать — это управление. Именно благодаря неправильно выстроенным процессам внутри компании в 2017 году случился кризис. Мы сделаем все, чтобы это не произошло снова.
— Кого вы считаете своими достойными конкурентами?
— Конечно же, это Loro Piana, Brunello Cucinelli, но справедливости ради нужно сказать, что первые мужские кашемировые пуловеры в Италии сделали именно Malo.
— Malo — классическая марка, хотя в определенные периоды времени ей были не чужды эксперименты с цветовой палитрой и кроем. Чего ждать в новом сезоне? Планируете ли какие-то коллаборации? Кто теперь отвечает за дизайн?
— В нашей компании мы стараемся растить своих специалистов. Многие талантливые молодые специалисты мечтают попасть к нам в команду. Конечно, можно взять приглашенную звезду в качестве дизайнера, но, как мне кажется, нам не нужны громкие имена, ведь название марки говорит само за себя. Возможно, помимо основной линии в будущем будут коллаборации, поживем — увидим.
— Давайте поговорим об ответственном потреблении. Сегодня это словосочетание намного больше, чем просто маркетинговый ход. Расскажите, какие действия в этом направлении совершают в компании Malo?
— За год, что мы владеем компанией, были отремонтированы некоторые помещения нашей фабрики во Флоренции, в 2020 году планируем установить солнечные батареи. Также мы используем повторно очищенную воду, чтобы сократить ее количество. Постепенно будем вводить и другие технологии.
— Если говорить о самом продукте, как вы относитесь к вещам из переработанного кашемира? Есть ли такая практика в вашей компании?
— Мы используем остатки нашего производства для создания линии аксессуаров: шарфов, палантинов, перчаток. На этикетке всегда указано, что изделие изготовлено из собственного переработанного материала, но мы опасаемся закупать чужой материал для ресайклинга, потому что не можем отвечать за его качество.
— Толщина и длина исходного пуха очень влияют на свойства и стоимость кашемира. Откуда ваш кашемир?
— С самого основания марки мы использовали только сертифицированное, высококачественное сырье, по большей части из Монголии. Также у нас есть итальянские поставщики. Что важно, мы используем только Virgin wool, то есть волокно первого среза. Возможно, в будущем попробуем поработать с новозеландской шерстью — мы открыты к экспериментам.
— Made in Italy по-прежнему неоспоримый гарант качества, все вещи марки производятся в Италии, вы никогда не планировали перенести производство за пределы страны?
— Нет, об этом мы не думаем. Исторически фабрика находится в Италии. Многие ищут фабрики в других странах, чтобы удешевить продукт, но мы в этом не нуждаемся и, более того, считаем, что снизить расходы можно не с помощью местоположения, а благодаря грамотному менеджменту и использованию ресурсов.
— Не могу не задать этот вопрос профессионалу индустрии: как вы сами носите кашемир? Может быть, есть какие-то хитрости, чтобы вещи из кашемира служили дольше?
— Самое главное — не носить кашемировую вещь два дня подряд, потому что этот материал очень чувствителен к температуре тела. При продолжительной носке без перерыва он может наэлектризовываться и впитывать неприятные запахи, но стоит ему немного повисеть в шкафу — как он возвращается к своему первоначальному виду.
До 15 ноября в Bosco Cafe в Петровском пассаже марка Malo представит недели кухни Тосканы в продолжение фестиваля «Домашняя кухня / Кухня домов». Москву посетит Паоло Делла Валле, любимый шеф-повар дизайнера Malo. Специально для Bosco Cafe Паоло Делла Валле и шеф Bosco Cafe Давиде Корсо разработали меню, которое отображает гастрономические традиции региона Тоскана.