Агентство по продаже билетов «Кассир.ру» основано в 1999 году. Занимается реализацией билетов на развлекательные мероприятия. Работает в 35 регионах и в более чем 70 городах России, имеет 300 собственных точек продаж, в которых работают около 700 человек, а также более 100 точек партнерской сети по России. По заявлению компании, является крупнейшим билетным оператором Восточной Европы и объединяет компании по продаже билетов в Прибалтике, Украине, Казахстане и Белоруссии. Входит в один из крупнейших медиахолдингов Санкт-Петербурга — корпорацию PMI («Петербургская музыкальная индустрия»), принадлежащую бизнесмену Евгению Финкельштейну. В июле 2018 года онлайн-провайдер розничных финансовых услуг Тинькофф-банк приобрел долю в компании. Теперь, по данным Kartoteka.ru, 55,87% компании владеет Евгений Финкельштейн, 15% — промоутер Надежда Соловьева, а 29,13% — Тинькофф-банк. Оборот «Кассир.ру» за 2018 год превысил 11 млрд руб.