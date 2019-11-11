Семь игроков ФК «Краснодар» включены в молодежную сборную России по футболу

На матчи национальных сборных, которые пройдут под эгидой FIFA в ноябре этого года, отправлены 13 футболистов ФК «Краснодар». Семь из них будут защищать честь России в составе молодежной сборной страны, сообщили в клубе.

Уточняется, что крайний защитник «Краснодара» Сергей Петров будет 16 ноября играть за сборную России в матче против Бельгии, а 19 ноября – против Сан-Марино. Центральный защитник Йон Гудни Фьолусон присоединился к сборной Исландии. В национальную сборную Швеции вызваны атакующий хавбек «Краснодара» Кристоффер Олссон и форвард Маркус Берг.

Урош Спайич будет играть за сборную Сербии, а Александр Мартынович сыграет за сборную Беларуси.

В заявку молодежной сборной России включены семь воспитанников Академии ФК «Краснодар». Это игроки основной команды – голкипер Матвей Сафонов, полузащитник Даниил Уткин, нападающие Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев, а также голкипер «Краснодара-2» Денис Адамов.

«Кроме них в расположение россиян прибудут двое представителей Академии, имеющие контракты с нашим клубом, но в настоящее время защищающие цвета других команд на правах аренды – игрок средней линии Артем Голубев из “Уфы” и центральный защитник Алексей Татаев, выступающий за чешскую “Младу-Болеслав”», - сообщили в пресс-службе клуба.

В пятницу, 15 ноября, молодежная сборная России сыграет в Ростове-на-Дону с Латвией, а в следующий вторник, 19 ноября, на выезде встретится с Сербией.

Василий Хитрых