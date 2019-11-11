Житель Краснодара похитил у банка «Центр-Инвест» 5 млн рублей

Советский районный суд Краснодара приговорил к полутора годам колонии общего режима местного жителя, признанного виновным в хищении у ПАО КБ «Центр-Инвест» 5 млн руб. (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ). Преступление было выявлено оперативниками регионального управления ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, в декабре 2014 года осужденный заключил в указанном банке кредитный договор в размере 5 млн руб. на приобретение в Краснодаре квартиры общей площадью 128,1 кв. м. После этого заемщик предоставил в краевой Росреестр поддельное заявление от имени представителя «Центр-Инвеста», на основании которого обременение с квартиры, являющейся предметом ипотеки, было снято. Свободную от ипотеки недвижимость фигурант уголовного дела продал третьим лицам и перестал платить по кредиту и процентам. Ущерб ПАО КБ «Центр-Инвест» причинен на сумму 5 млн руб.

Помимо реального лишения свободы, мошенник должен заплатить штраф в размере 80 тыс. руб.

Василий Хитрых