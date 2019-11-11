В Адлере задержали мужчину при попытке провести наркотики в Абхазию

Зампрокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в контрабанде наркотиков (ч.3 ст.229.1 УК РФ) и их незаконном хранении в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Как сообщили в органах гособвинения, в мае этого года мужчина в Санкт-Петербурге приобрел за 38,5 тыс. руб. более 20 г метадона и около 1 г кокаина. В тот же день он прилетел самолетом в Сочи и попытался перейти границу с Абхазией. Возле кабины паспортного контроля КПП «Адлер» в ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты указанные запрещенные вещества.

Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд для рассмотрения по существу. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Василий Хитрых