От свадьбы не уйдешь

Нынешней осенью парламент Узбекистана принял положение о новом порядке проведения свадеб: гулять предписано скромнее, короче и тише. Чтобы понять, почему регламентация бракосочетаний стала вопросом государственной важности, «Огонек» вгляделся в то, какими деталями оброс сегодня этот обряд.

Фото и текст: Анзор Бухарский

В новом положении, принятом на совместном заседании обеих палат Олий Мажлиса (законодательной палаты и сената), подробно прописано, какое количество машин с 1 января 2020 года может принять участие в свадебном кортеже (не более трех), сколько артистов (не более двух) может быть приглашено, указано даже время, в которое следует вписать мероприятие (не более одного дня, с 06:00 до 23:00). Но самое важное – отныне строго регламентируется количество гостей: не более 200 человек. С одной стороны, столь тщательная регламентация может показаться шокирующей (и реакция многих жителей страны сейчас описывается именно этим словом), но стоит пояснить логику властей. Испокон веков считалось, что у узбека две главные цели в жизни: «катта уй ва катта туй» (большой дом и большая свадьба). Не будет преувеличением сказать, что в Узбекистане до сих пор живут «от свадьбы к свадьбе»: выдав замуж дочь или женив сына, начинают готовиться к следующей. Свадьба — главное событие не только в семьях молодоженов, но и в жизни всей махалли (квартала). Для незамужних девушек это — смотрины, первый выход в свет. А матери юношей, в свою очередь, приглядываются к потенциальным невесткам. Свадьба, таким образом, становится главной площадкой для социализации и горизонтальной мобильности. Поэтому узбекские свадьбы всегда отличались размахом, а многочисленные ритуалы дожили до наших дней.

Проблема в том, что размах, который предписывает традиция, едва ли сегодня по карману большинству жителей страны.

Необходимость сыграть свадьбу во что бы то ни стало заставляет молодых людей соглашаться на грабительские, а иногда попросту рабские условия труда. Нередко, отыграв громкую свадьбу, юноша снова уезжает на заработки, оставив жену (иногда уже беременную) с родителями. Теперь ему нужно работать вдвойне, чтобы вернуть огромные долги. Если все сложилось удачно, на очереди следующая задача — копить деньги на жилье или на свадьбу младшему брату…

В этом смысле инициатива узбекских властей по упорядочению размаха свадеб (в положении, к слову, предпринята попытка регламентировать и другие семейные мероприятия, в частности похороны) выглядит заботой о людях: власть таким образом стремится хоть как-то облегчить экономическую нагрузку на семьи. Впрочем, останавливаться на этом власти не собираются: озвучены планы заодно регламентировать древний обряд, а замминистра культуры Камола Акилова недавно предложила ученым «разработать единый сценарий для проведения свадеб и торжеств». Смысл инициативы понятен, но уверенности, что наука в этом непростом деле поможет, нет — в стране, где в каждом регионе и даже в каждом кишлаке свои, особые ритуалы, попытка закрепить единый стандарт воспринимается крайне болезненно…