Агрохолдинг «Степь» закончит строительство двух ферм на Кубани в следующем году

В 2020 году холдинг закончит возведение двух ферм в Краснодарском крае и приступит к строительству аналогичных объектов в Ростовской области и Ставропольском крае, сообщает milknews.ru со ссылкой на слова управляющего партнера АФК «Система» Али Узденова. «Суммарные инвестиции в эти четыре фермы составят 12 млрд руб.», - отметил господин Узденов. Также он сообщил, что фермы в Ставропольском крае и Ростовской области планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Мощность кубанских ферм составит по 3 тыс. голов КРС, надой молока - 30 тыс. тонн в год. Суммарные мощности четырех ферм составят 120 тыс. тонн молока в год.

Как ранее сообщали СМИ, в августе 2018 года стало известно, что Агрохолдинг «Степь» вложит 2,1 млрд руб. в возведение молочно-товарной фермы в Каневском районе Кубани.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» входит в состав АФК «Система». Его активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Карачаево-Черкесии. Холдинг развивает бизнес по пяти ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство, овощеводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж АО «Агрохолдинг ”Степь“» в 2018 году составила 2,1 млрд руб., прибыль — 940 млн руб.

Андрей Ульченко