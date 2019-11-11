В Краснодаре подрядчиков по ремонту лифтов оштрафовали на 35 млн рублей

В последний месяц в краевой столице были введены в эксплуатацию 38 подъемников в 15 домах с опозданием в три-четыре месяца. Еще в 37 многоэтажках строительно-монтажные работы завершены, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на слова заместителя директора департамента городского хозяйства и ТЭК Андрея Лаща.

«В текущем году по вине подрядчика ремонт лифтов сильно затянулся. По контракту работы должны были завершить в середине лета. Сейчас замена кабин максимально ускорена — менее чем за месяц лифты запустили в 15 домах. В 26 домах подъемники будут запущены после осмотра Ростехнадзора», - рассказал господин Лаща.

Он также сообщил, что общая сумма начисленных на подрядчика за срыв сроков сдачи объектов штрафов составляет более 35 млн руб. На данный момент лифты полностью отремонтированы и запущены в эксплуатацию в 82 многоквартирных домах Краснодара (273 лифта).

Андрей Ульченко