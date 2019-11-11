ООО «НЗТ» отгрузил на внешние рынки более полумиллиона тонн зерна

В октябре «Новороссийский зерновой терминал» отправил на экспорт 510,5 тыс. тонн пшеницы, что превышает показатель прошлого месяца почти на 10,5 тыс. тонн., сообщается в пресс-релизе компании. Всего в сезоне 2019/20 года ООО «НЗТ» отправил на экспорт 3,5 млн тонн зерна.

«Новороссийский зерновой терминал» был введен в эксплуатацию в 2008 году. Он обладает собственными глубоководными причалами элеватором общей вместимостью силосов в 125 тыс. тонн, устройствами приема зерна с авто и ж/д транспорта. В зерновом сезоне 2018-2019 года ООО «НЗТ» перевалило 6,3 млн. тонн зерна и является лидером перевалки в России.

Андрей Ульченко