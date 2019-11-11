11 ноября, понедельник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

партнерский проект

Приставы взыскали с физического лица в пользу «Кубаньэнерго» 1,7 млн рублей

Судебные приставы в Анапе взыскали с местного жителя 1,73 млн руб. задолженности за поставки электроэнергии. Требования к физлицу предъявило ПАО «Кубаньэнерго».

Как сообщили в УФССП по Краснодарскому краю, житель Анапы не собирался добровольно погашать долг, потому исполнительный документ поступил в городской отдел судебных приставов.

Пристав направила запрос в кредитные организации. Выяснилось, что неплательщик имеет достаточно средств на счетах, чтобы в полном объеме погасить задолженность. Деньги в пользу ресурсоснабжающей организации были списаны с банковского счета должника. Задолженность за поставки электроэнергии взыскана в полном объеме.

Василий Хитрых


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

новости компаний

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя