Приставы взыскали с физического лица в пользу «Кубаньэнерго» 1,7 млн рублей

Судебные приставы в Анапе взыскали с местного жителя 1,73 млн руб. задолженности за поставки электроэнергии. Требования к физлицу предъявило ПАО «Кубаньэнерго».

Как сообщили в УФССП по Краснодарскому краю, житель Анапы не собирался добровольно погашать долг, потому исполнительный документ поступил в городской отдел судебных приставов.

Пристав направила запрос в кредитные организации. Выяснилось, что неплательщик имеет достаточно средств на счетах, чтобы в полном объеме погасить задолженность. Деньги в пользу ресурсоснабжающей организации были списаны с банковского счета должника. Задолженность за поставки электроэнергии взыскана в полном объеме.

Василий Хитрых