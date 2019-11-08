«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра, проходившая на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, закончилась со счетом 0:0.

«Ахмат» с 15 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Урал» с 19 баллами расположился на шестой строчке. 23 ноября в рамках 17-го тура РПЛ «Ахмат» сыграет в гостях с «Оренбургом», «Урал» на следующий день примет московский «Спартак».