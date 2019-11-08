Губернатор Воронежской области поздравил директора Нововоронежской АЭС со сдачей энергоблока № 7 в эксплуатацию

Фото: пресс-служба НВ АЭС

8 ноября 2019 года губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с заместителем генерального директора – директором филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» Владимиром Поваровым.

Владимир Поваров рассказал губернатору, что 31 октября 2019 года на 30 дней раньше срока был сдан в эксплуатацию инновационный энергоблок № 7 поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС.

«Это серьезная победа и Нововоронежской атомной станции, и промышленности области в целом», – подчеркнул Владимир Петрович.

Глава региона поздравил руководство и коллектив атомной станции с таким важным событием и пожелал им успешной и безаварийной работы.

Как пояснил Владимир Поваров, в настоящее время на Нововоронежской АЭС эксплуатируются четыре энергоблока: № 4 с реактором ВВЭР-440, № 5 с реактором ВВЭР-1000, и инновационные энергоблоки № 6 и 7 с реактором ВВЭР-1200. Все они работают на номинальном уровне мощности с максимальной нагрузкой, на 90% обеспечивая потребности Воронежской области в электроэнергии.

Было отмечено, что стабильная работа Нововоронежской АЭС позволяет получать серьезную прибыль и, соответственно, пополнять областную казну. Так уже в 2020 году в бюджет области поступит более 1 млрд. рублей в качестве налога на имущество.

Кроме того, речь шла и об участии предприятия в развитии города-спутника Нововоронежа.

Здесь продолжает действовать Соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2012 году между ГК «Росатом» и правительством Воронежской области. Благодаря этому Нововоронеж получает дополнительные средства, которые идут на развитие инфраструктуры муниципалитета.

Владимир Поваров заверил, что все планы на 2019 год в рамках Соглашения будут реализованы. В настоящее время продолжается возведение спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Сдать этот современный объект в эксплуатацию планируется к концу 2020 года. Директор атомной станции добавил, что проект также предполагает благоустройство набережной.