Министр строительства Ставрополья задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ставропольскому краю, 7 ноября в Ставрополе был задержан министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий. Он подозревается в «злоупотреблении должностными полномочиями» (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, министр, вопреки интересам службы, с декабря 2017 года по март 2018 года подписал несколько справок «о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта "Легкоатлетический манеж"». В частности, справки на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, «монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена». Так он причинил государству ущерб на общую сумму свыше 14 млн руб.

По данному делу в начале октября следствие уже проводило обыски по месту работы и жительства Алексея Когарлыцкого и руководителя минспорта Ставропольского края Романа Маркова, «в ходе которых изъяли интересующую следствие документацию».

Тогда обыски связывали со скандальным делом депутата краевой думы Алексея Назаренко. Следствие возбудило в отношении господина Назаренко уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). Он подозревался в том, что при выполнении госконтракта на строительство легкоатлетического манежа использовал более дешевое оборудование, а не то, которое было оговорено условиями тендера.

Ранее в отношении депутата было возбуждено два уголовных дела о присвоении средств ООО «Кавказстройинвест» и о создании картеля при проведении государственных торгов на строительство трех физкультурно-оздоровительных объектов на Ставрополье. В рамках расследования дела депутата Назаренко следователи указывали на возможную причастность к совершенным преступлениям «ряда должностных лиц министерств Ставропольского края».

Задержание министра прошло в среду, 6 ноября, прямо в здании краевого правительства во время вечерней планерки. Как уточнили в управлении Следственного комитета России, сейчас следователи готовят ходатайство в суд об избрании Алексею Когарлыцкому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Александра Ларинцева, Пятигорск