«Сложный вопрос», – озадачен Наохиса Хатта, заместитель главного инженера. А я всего лишь спросил, что можно считать ключевым у бренда Lexus вообще и обновленного кроссовера RX в частности. Дизайн, технику, либо некую философию? «Понимаете, мы ведь до сих пор еще формируем эту систему ключевых координат, – признается Хатта-сан. – Стремимся точнее обозначить, в чем преимущества Lexus».
Испанский остров Ибица, где проходит презентация новинки, окружен яхтами. И в нашем разговоре ожидаемо всплывает недавно созданная престижная яхта Lexus LY 650. Судно исполнено в характерном для бренда стиле и выглядит как некий дизайнерский манифест. Развивая тему параллелей, Наохиса Хатта вспоминает и про фирменный дизайнерский конкурс, благодаря которому ежегодно выявляются новые молодые таланты со всего мира. Параллели очевидны: новейшая история у Lexus во многом именно про дизайн.
Своим путем
Насчет эстетики автомобилей Хатта-сан разъясняет так. Лет семь-восемь назад фирма пошла ва-банк с концепцией агрессивного стиля. Резкие черты экстерьеров – а чем дальше, тем более резкими они становились – должны были категорически выделить Lexus на фоне конкурентов. Что, безусловно, удалось. Теперь же, когда смелые идеи сработали, планируется понижать градус и делать машины внешне менее вызывающими, филигранными. Обновленный RX как раз тому пример: свежими штрихами флагманскому кроссоверу добавили немного изящества.
Интерьеры у фирмы, напротив, довольно консервативные. Хатта-сан с нажимом уточняет, что нет – Lexus и впредь не собирается следовать спорным немецким тенденциям, не станет окружать водителей сплошными сенсорными экранами-панелями, обязательно и надолго сохранит привычные кнопки. Необычное сочетание авангардных кузовов с традициями эргономики это, конечно, очень по-японски – свой путь. И строится такая философия не просто из принципа, а в значительной мере на обратной связи с клиентами, которые для японцев – традиционно же – всегда правы.
При этом главным обновлением в салоне RX оказался все-таки центральный экран – теперь сенсорный, иначе в мире премиума уже несолидно. Предложена ныне обязательная по меркам класса поддержка Apple и Android, и под консолью появился удобный слот для разновеликих смартфонов. Кроме того, удобнее стала трансформация в семиместной версии, где третий ряд сидений получил продольную регулировку, а у второго таковая увеличена по диапазону. Но любопытнее другое – неожиданно серьезные для планового апгрейда новости техники.
Фото: Lexus
Видеть и водить
«Впервые в мире…» Инновации подобного уровня обычно дебютируют со сменой поколений. А вот эту японцы разрабатывали аж тринадцать лет. И решили представить при первой возможности. Итак, обновленный RX впервые в мире оснащен матричными фарами с уникальной системой адаптивного дальнего света Bladescan. Свет от диодов на линзу здесь отзеркаливают вращающиеся микроэлементы. Хитроумная схема позволяет очень плавно – с шагом в десятую градуса! – изменять световой пучок и не слепить встречных, а видимость перед машиной новые фары, в отличие от прежних, улучшают аж вдвое. Bladescan – это часть нового пакета безопасности, в который также входят адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, удержания в полосе и считывания дорожных знаков.
Но светить фарами – не главная задача автомобиля. Как выясняется, маленькая Ибица с ее убористыми подробностями откровенно тесновата для такого крупного и мощного кроссовера. Экспериментировать с динамикой почти негде. Хотя в общем-то и нет исследовательской нужды: бензиновые моторы и бензоэлектрическая установка без изменений. На узких и медленных дорожках отдачи каждого из агрегатов – от двухсот сорока до трехсот сил – хватает с запасом. Гибрид вообще рвет так, что при разгоне с места грозит собрать Ибицу в гармошку.
Зато островок изобилует крутыми поворотами, на которых можно оценить существенные доработки иного рода. С обновлением увеличилось число прочных соединений между элементами кузова, повышена жесткость ступиц и заднего стабилизатора, перенастроены усилитель руля и амортизаторы, а элементы адаптивной подвески у дорогих версий точнее подстраиваются к профилю. В результате управляется RX заметно интереснее. Эффект сравним с настройкой четкости изображения – и виден явный прогресс.
Познается в сравнении
Бонус из прошлого – на презентацию привезли самый первый Lexus RX 300 двадцатилетней давности. Рядом с нынешним потомком четвертого поколения ладный прародитель выглядит совсем небольшим. Но как велико удовольствие от поездки! Энергичный трехлитровый V6, образцовая работа автоматической коробки, комфортный ход, правильные реакции на руль. И как грамотно продуман салон. У машины есть искра, икс-фактор. Точнее, RX-фактор. В общем, RX изначально был фирменной удачей и благодатной основой для дальнейшего развития. И неудивительно, что спустя двадцать лет ряды современных кроссоверов на стоянке у отеля напоминают флотилию длинноносых звездолетов и ломятся от богатства оснащения…
Вернемся к началу разговора. Почему Наохиса Хатта так озадачился моим вопросом? Да потому, что бренд Lexus не намного старше, чем RX. Еще не накоплен полновесный багаж фирменного наследия, которое столь важно в мире премиума. Действительно, для предельно понятного разъяснения ценностей Lexus японцам еще предстоит находить веские фирменные аргументы, точки опоры или даже искать параллели в других областях – в культуре, искусстве, богатой жизни.
А пока думается, что здесь и сейчас ключевое для бренда Lexus вообще и обновленного кроссовера RX в частности – оригинальность, самобытность, очевидная обособленность от мейнстрима. Если угодно такое сравнение: Lexus как остров неподалеку от немецких земель, где правят Mercedes-Benz, BMW и Audi. И насколько можно судить по обновлениям RX, дела на этом острове идут хорошо.
Фото: Lexus
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