«Сложный вопрос», – озадачен Наохиса Хатта, заместитель главного инженера. А я всего лишь спросил, что можно считать ключевым у бренда Lexus вообще и обновленного кроссовера RX в частности. Дизайн, технику, либо некую философию? «Понимаете, мы ведь до сих пор еще формируем эту систему ключевых координат, – признается Хатта-сан. – Стремимся точнее обозначить, в чем преимущества Lexus».

Александр Катаев

Испанский остров Ибица, где проходит презентация новинки, окружен яхтами. И в нашем разговоре ожидаемо всплывает недавно созданная престижная яхта Lexus LY 650. Судно исполнено в характерном для бренда стиле и выглядит как некий дизайнерский манифест. Развивая тему параллелей, Наохиса Хатта вспоминает и про фирменный дизайнерский конкурс, благодаря которому ежегодно выявляются новые молодые таланты со всего мира. Параллели очевидны: новейшая история у Lexus во многом именно про дизайн.

Своим путем

Насчет эстетики автомобилей Хатта-сан разъясняет так. Лет семь-восемь назад фирма пошла ва-банк с концепцией агрессивного стиля. Резкие черты экстерьеров – а чем дальше, тем более резкими они становились – должны были категорически выделить Lexus на фоне конкурентов. Что, безусловно, удалось. Теперь же, когда смелые идеи сработали, планируется понижать градус и делать машины внешне менее вызывающими, филигранными. Обновленный RX как раз тому пример: свежими штрихами флагманскому кроссоверу добавили немного изящества.

Интерьеры у фирмы, напротив, довольно консервативные. Хатта-сан с нажимом уточняет, что нет – Lexus и впредь не собирается следовать спорным немецким тенденциям, не станет окружать водителей сплошными сенсорными экранами-панелями, обязательно и надолго сохранит привычные кнопки. Необычное сочетание авангардных кузовов с традициями эргономики это, конечно, очень по-японски – свой путь. И строится такая философия не просто из принципа, а в значительной мере на обратной связи с клиентами, которые для японцев – традиционно же – всегда правы.

При этом главным обновлением в салоне RX оказался все-таки центральный экран – теперь сенсорный, иначе в мире премиума уже несолидно. Предложена ныне обязательная по меркам класса поддержка Apple и Android, и под консолью появился удобный слот для разновеликих смартфонов. Кроме того, удобнее стала трансформация в семиместной версии, где третий ряд сидений получил продольную регулировку, а у второго таковая увеличена по диапазону. Но любопытнее другое – неожиданно серьезные для планового апгрейда новости техники.

Кроссовер Lexus RX изначально был фирменной удачей и благодатной основой для дальнейшего развития.

Наохиса Хатта, оказывается, побывал в России и познакомился с условиями эксплуатации. RX имеет пакет для плохих дорожных условий: более стойкую окраску, антикоррозийку, генератор увеличенной мощности. В ближайшей перспективе – нанесение на кузов особых идентификационных точек, по которым можно будет четко определить VIN. Фото: Lexus

Фото: Lexus

Видеть и водить

«Впервые в мире…» Инновации подобного уровня обычно дебютируют со сменой поколений. А вот эту японцы разрабатывали аж тринадцать лет. И решили представить при первой возможности. Итак, обновленный RX впервые в мире оснащен матричными фарами с уникальной системой адаптивного дальнего света Bladescan. Свет от диодов на линзу здесь отзеркаливают вращающиеся микроэлементы. Хитроумная схема позволяет очень плавно – с шагом в десятую градуса! – изменять световой пучок и не слепить встречных, а видимость перед машиной новые фары, в отличие от прежних, улучшают аж вдвое. Bladescan – это часть нового пакета безопасности, в который также входят адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, удержания в полосе и считывания дорожных знаков.

Но светить фарами – не главная задача автомобиля. Как выясняется, маленькая Ибица с ее убористыми подробностями откровенно тесновата для такого крупного и мощного кроссовера. Экспериментировать с динамикой почти негде. Хотя в общем-то и нет исследовательской нужды: бензиновые моторы и бензоэлектрическая установка без изменений. На узких и медленных дорожках отдачи каждого из агрегатов – от двухсот сорока до трехсот сил – хватает с запасом. Гибрид вообще рвет так, что при разгоне с места грозит собрать Ибицу в гармошку.

Зато островок изобилует крутыми поворотами, на которых можно оценить существенные доработки иного рода. С обновлением увеличилось число прочных соединений между элементами кузова, повышена жесткость ступиц и заднего стабилизатора, перенастроены усилитель руля и амортизаторы, а элементы адаптивной подвески у дорогих версий точнее подстраиваются к профилю. В результате управляется RX заметно интереснее. Эффект сравним с настройкой четкости изображения – и виден явный прогресс.

Фото: Lexus

Познается в сравнении

Бонус из прошлого – на презентацию привезли самый первый Lexus RX 300 двадцатилетней давности. Рядом с нынешним потомком четвертого поколения ладный прародитель выглядит совсем небольшим. Но как велико удовольствие от поездки! Энергичный трехлитровый V6, образцовая работа автоматической коробки, комфортный ход, правильные реакции на руль. И как грамотно продуман салон. У машины есть искра, икс-фактор. Точнее, RX-фактор. В общем, RX изначально был фирменной удачей и благодатной основой для дальнейшего развития. И неудивительно, что спустя двадцать лет ряды современных кроссоверов на стоянке у отеля напоминают флотилию длинноносых звездолетов и ломятся от богатства оснащения…

Вернемся к началу разговора. Почему Наохиса Хатта так озадачился моим вопросом? Да потому, что бренд Lexus не намного старше, чем RX. Еще не накоплен полновесный багаж фирменного наследия, которое столь важно в мире премиума. Действительно, для предельно понятного разъяснения ценностей Lexus японцам еще предстоит находить веские фирменные аргументы, точки опоры или даже искать параллели в других областях – в культуре, искусстве, богатой жизни.

А пока думается, что здесь и сейчас ключевое для бренда Lexus вообще и обновленного кроссовера RX в частности – оригинальность, самобытность, очевидная обособленность от мейнстрима. Если угодно такое сравнение: Lexus как остров неподалеку от немецких земель, где правят Mercedes-Benz, BMW и Audi. И насколько можно судить по обновлениям RX, дела на этом острове идут хорошо.

Слева направо: I поколение, II поколение, Актуальная модель, III поколение, IV поколение Фото: Lexus

Lexus RX 300 AWD

I поколение

1998 год. Революционный для своего времени, богатый оснащением универсал с полноприводной трансмиссией и большим клиренсом считается родоначальником всего сегмента премиальных кроссоверов. Дебютировал в США, стал бестселлером.





II поколение

2003 год. И снова прорыв! Вариант RX 400h – это первый в мире премиальный бензоэлектрический гибрид. Ставили и обычные бензиновые моторы 3,3 или 3,5 литра. Стало больше престижных опций, среди которых, например, пневмоподвеска.





Актуальная модель

2020 год. С момента запуска первого поколения в мире было продано около трех миллионов Lexus RX. Флагманский кроссовер остается одним из наиболее значительных и успешных автомобилей в гамме фирмы и одним из ведущих игроков в своем классе.





III поколение

2008 год. По дизайну экстерьера наименее выразительная из генераций. Зато новая платформа, задняя многорычажная подвеска, электроусилитель руля, шестиступенчатая АКП на смену пятиступенчатой и джойстик а-ля компьютерная мышка.





IV поколение

2015 год. Ощутимо выросли размеры, и появилась семиместная версия. Из главных новостей – турбомотор 2.0 и восьмиступенчатая АКП. Топ-исполнение F Sport отличается внешностью, спортивными креслами и доработанной подвеской.



