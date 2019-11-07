Артем Валиев возглавил объединенную редакцию «Башинформа»

Главный редактор госинформагентства «Башинформ» (АО, принадлежит Башкирии) Артем Валиев, работавший в этой должности с 2016 года, возглавит объединенную редакцию холдинга, который создается на базе агентства с начала года. Со вторника господин Валиев не работает в здании агентства на улице Кирова, а находится в здании администрации главы республики, сообщил источник "Ъ-Уфа".

Председатель совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов сообщил, что фактически Артем Валиев будет шеф-редактором холдинга, в который кроме агентства «Башинформ» войдет также ГУП ИД «Республика Башкортостан» (объединяет государственные печатные СМИ региона) и ГУП ТРК «Башкортостан» (телеканал БСТ, «Курай», радио «Спутник ФМ). При этом директора и главреды ИД и ТРК пока сохранят свои посты. Новая структура холдинга должна быть утверждена в течение нескольких месяцев, отметил господин Мурзагулов.

Артем Валиев родился в Уфе, окончил лечебный факультет Башкирского госмедуниверситета, по специальности «врач-психиатр». Работал пресс-секретарем Союза демократической молодежи Башкирии, корреспондентом «Российской газеты», редактором газеты «Уфимский меридиан», главным редактором журнала National Business. С 2004 по 2009 год возглавлял корпункт информагентства Regnum, затем работал в пресс-службе ОАО «АНК „Башнефть”». С 2010 по 2016 годы возглавлял пресс-службу главы Башкирии.

Наталья Павлова