Курорт Абано-Терме расположен в живописном месте у подножия Эуганских холмов в 15 минутах езды от центра Падуи и в 45 км от Венеции. На протяжении нескольких веков он считается одним из лучших курортов северной Италии. И не только из-за красоты изумрудных холмов, его окружающих. Герой античных мифов Геракл благодаря местным целебным источникам в одночасье залечил нанесенные врагами раны и провел здесь много лет «без мучений» (так с латыни переводится Abano). Можно сомневаться в достоверности древних сказаний, но эти подтверждаются фактами из истории. На местные воды приезжал лечиться император Тиберий, а Юлий Цезарь, заметив, что грязь здешних источников способствует заживлению ран легионеров и восстановлению их сил, повелел организовать ее регулярные поставки в Рим. Аристократы со всей империи съезжались в Абано-Терме, чтобы обрести «здоровье через воду».

Именно здесь в окружении пальм и оливковых деревьев расположился Abano Grand Hotel, на территории которого действует спа-комплекс. В предлагаемых здесь омолаживающих процедурах используется вода из местных источников, насыщенная огромным количеством минеральных веществ (железо, аммиак, йод, сера, бром, магний и т. д.). Она поднимается на поверхность с глубины 3 км, где ее температура составляет около 87 градусов.

Это один из ингредиентов лечебной грязи, которую из-за ее уникальных свойств приравняли к медицинским препаратам и даже запатентовали как фармацевтический продукт. Второй — голубая глина (fango). Ее вычерпывают из местных озер вулканического происхождения и на три-четыре месяца отправляют в резервуары для «созревания», смешав с термальной водой. За это время глина впитывает минералы из воды, в этой массе размножаются микроводоросли (диатомеи и цианофицеи) и цианобактерии. В процессе «созревания» термальной грязи в ней вырабатываются вещества, обладающие мощным противовоспалительным и омолаживающим действием и не вызывающие побочных эффектов.

Постояльцы Abano Grand Hotel первым делом отправляются на check-up. Обследование позволяет определить, как работают биологические часы клиента, и предложить процедуры, которые помогут замедлить старение организма и даже отчасти повернуть время вспять. Как утверждают в отеле, Anti-aging Thermal Spa — единственный в мире курорт, где целебные свойства термальной воды и грязелечение сочетаются с омолаживающими процедурами. Грязелечебница в Abano Grand Hotel огромна: она занимает площадь около 3 тыс. кв. м. Одних кабинетов для грязелечения тут больше 30. В каталоге Anti-aging процедур можно найти любые программы: от детокс-массажей и релакс-ритуалов до процедур для гладкости кожи и избавления от лишнего веса. Однако главные позиции в этом списке занимает «классическое» грязелечение, и это неудивительно, ведь его эффективность очень велика.

Александр Пигарев