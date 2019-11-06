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Вылетевший из Томска Boeing совершил вынужденную посадку в Китае

Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air, выполнявший чартерный рейс из Томска во вьетнамский Фукуок, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Сиань. Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, воздушное судно приземлилось в Китае из-за того, что сработал датчик технической неисправности.

На борту находился 241 пассажир и семь членов экипажа. Сейчас пассажиры ожидают резервный самолет, чтобы продолжить полет до Фукуока. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Илья Николаев


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