«Даже праздники в России нужно реформировать»

Каждый второй россиянин ассоциирует День народного единства 4 ноября с обычным выходным днем — таковы результаты опроса портала Superjob. Лишь 16% респондентов воспринимают 4 ноября как официальный государственный праздник. По данным ВЦИОМ, более половины россиян считают, что народного единства в стране, скорее всего, нет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе настаивает на проведении в стране большой праздничной реформы.

День есть, а единства нет: большинство россиян относятся к прошедшему празднику просто как к выходному дню. Большевистский переворот больше не празднуем, но отдыхать именно в это время привыкли.

Хотя изначально идея была идеологически верная. 4 ноября народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов — это, в том числе, символизирует окончание Смутного времени. 14 лет назад говорили: 7 ноября большевики раскололи народ на красных и белых, теперь же наступило единство и согласие. Праздник переезжает на 4-е, но с новым наполнением.

Однако, несмотря на благую идею, понимания, как все это праздновать, так и не пришло. В чем состоят эти самые единство и согласие, вокруг чего сплачиваться? Более того, сейчас реалии вновь изменились: большевики вроде и не такие плохие, и Сталин бьет рекорды популярности.

В итоге совершенно иной по духу праздник превратился в версию старого 7 ноября.

Не отпускает нас коммунистическое прошлое. Поэтому и согласия не наступает. Да, может быть, красивые слова. Но, с другой стороны, что делает нынешняя идеология, способствует ли она общественному согласию? Нет, конечно. Россия — в кольце врагов, внутри пятая колонна, украинские каратели не дремлют.

Можно было принять новую адаптированную версию 4 ноября: Смутное время – это 90-е. Там тоже была западная кабала, теперь все это побеждено. Стабильность наступила. А согласия все равно нет, и единства тоже.

И вот идут разговоры, что не 4 ноября, а 18 марта — наше единство: Крым вернулся. Хорошо, может быть. Однако как же длинные выходные в ноябре? Отменить — значит, вызвать общественное недовольство.

Однако праздновать общественное согласие два раза в год — перебор. При том, что у нас еще есть День России 12 июня — еще менее понятная дата. И день государственного флага 22 августа — праздничный день, о котором не принято вспоминать.

Вот, как ни странно это звучит, даже праздники в России нужно реформировать.

Не шутка ведь, а то найдутся те, кто не поймет, куда идет страна — застряла между старым и новым, 7-м и 4-м ноября.