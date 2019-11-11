«Органические продукты не являются более безопасными»

Специалисты считают: альтернатив пестицидам в современном сельском хозяйстве нет

Беседовал Иван Петров

Как шутят сами фермеры, разница между «чистым» и «нечистым» продуктом на самом деле в том, что в первом случае химические удобрения и средства защиты приходится применять по ночам. Это, конечно, анекдот, но доля истины в нем есть. Экологически чистые продукты — всего лишь ловкий пиар-ход, считают специалисты. Как пояснила «Огоньку» фитопатолог и менеджер по устойчивому развитию бизнеса в России компании «Сингента» Елена Соколова, химия на полях — неизбежность. Без нее современная экономика просто задохнется. Весь вопрос в том, о какой химии речь и насколько соблюдены регламенты ее использования.

— Бороться с сорняками и вредителями можно ведь и без химии?..

— Теоретически — да. Можно, например, заменить гербициды ручной прополкой. В странах Африки именно так и делают и по сей день. И что в итоге? Урожаи там низкие, а продолжительность жизни не растет, при всем этом средний возраст африканских фермеров не более 25 лет. Иными словами, столь тяжелая работа людям постарше уже не подходит. Если бы не гербициды, США понадобились бы дополнительно 70 млн рабочих. Только так можно было бы предотвратить гибель урожая стратегических культур, если б они вдруг решили отказаться от гербицидов и заняться ручной прополкой. Человеческое здоровье и высокий гарантированный урожай — далеко не единственные плюсы от применения химии на полях. Мало кто из неспециалистов знает, что гербициды решают такие проблемы, как эрозия почвы и парниковый эффект.

— Каким образом?

— Раньше для удаления сорняков фермеры были вынуждены проводить глубокую вспашку полей. Это приводило к водной и воздушной эрозии почвы и выбросу значительного количества углекислого газа в атмосферу. Гербициды же позволили внедрить технологию минимальной обработки, отказаться от вспашки с оборотом пласта. В итоге те же объемы урожая получают на меньших посевных площадях, затрачивая меньше сил и воды, предохраняя почву от повреждения и улучшая биоразнообразие полезной флоры в почве. Было подчитано, что нулевая обработка почвы и применение гербицидов ежегодно препятствуют размыванию около 11 млн гектаров ранее поврежденной почвы.

— Но ведь ассортимент полок с биопродуктами множится, не говоря уже о специальных магазинах, торгующих фермерскими товарами и экологически чистыми продуктами!

— Увы, я вас разочарую. Органические продукты питания не являются более безопасными или более питательными, чем продукты питания, выращенные с помощью пестицидов по современным технологиям. Это доказывают научные исследования, проведенные агентствами по безопасности пищевых продуктов ряда европейских стран. Мало кто знает, что в странах Евросоюза производителям «биопродуктов» официально разрешено использовать пестициды. Не все, выборочно, но разрешено. Например, фунгициды на основе меди и серы. Я бы вообще не педалировала тему полезности органического сельского хозяйства.

— Почему?

— Потому что при массовом распространении оно отрицательно повлияет на изменение климата. К тому же сокращает урожайность на 35–40 процентов. А это значит, что для сохранения былых объемов производства требуется все больше земли. С экологической точки зрения это — реальный риск, но потребители любят думать, что покупают нечто натуральное. При этом немногие знают, что все растения подвержены инфекционным и функциональным заболеваниям, при контакте с насекомыми они, как и люди, могут заразиться вирусами, их атакуют сорняки и им предстоит бороться за доступ к важным для них ресурсам — воде, микроэлементам и солнцу. У растений, как и у людей, случаются настоящие эпидемии инфекционных заболеваний. Точнее, эпифитотий. И их масштабы не менее разрушительны, чем вирусные эпидемии у людей (вспомнить ту же «испанку» начала XX века, которой заразились 550 миллионов человек и умерли почти 100 миллионов). История знает немало эпифитотий, которые оказали огромное влияние на развитие цивилизации. Например, сейчас мы могли бы пить цейлонский кофе, а не знаменитый чай, если бы много сотен лет назад кофейные плантации на Цейлоне не погибли бы в результате эпифитотии. Так Шри-Ланка стала родиной чая, а не кофе. Еще один яркий пример влияния болезней растений на ход истории человечества — массовое переселение ирландцев в середине XIX века. С изумрудного острова их погнал голод: вспышка фитофтороза (одного из опаснейших заболеваний картофеля) привела к массовому неурожаю этого главного для жителей острова продукта питания. Результатом стали массовый голод, эпидемии, смерти и миграция свыше 30 процентов ирландцев (преимущественно в США). О болезнях растений писалось и говорилось во все времена. Вспомните, у Шекспира в «Короле Лире» упоминается о поражении пшеницы мучнистой росой (грибное заболевание). В те времена это могло вызвать войны и социальные катаклизмы.

— А сейчас?

— Вообще растения могут сами бороться с некоторыми болезнями. Например, при попадании возбудителя в ткань листа вокруг «ранки» может образоваться слой из мертвых клеток, который остановит распространение болезни. Но в большинстве случаев и особенно когда речь идет об агроценозах (искусственной экосистеме, созданной человеком) необходима помощь в виде специальных препаратов. Иначе социальные и экологические последствия будут самыми неприятными, достаточно вспомнить про голод в той же Африке. К счастью, развитие технологий подарило человечеству пестицид — химическое соединение, способное отпугивать или уничтожать живых вредителей. Среди последних — сорняки, грибы, насекомые, нематоды, а также микроорганизмы — бактерии и вирусы. Основные типы пестицидов, используемые сегодня в сельском хозяйстве, — это гербициды (уничтожающие сорную растительность), инсектициды (для борьбы с насекомыми) и фунгициды (для подавления грибов — возбудителей болезней). Пестициды применяют по-разному — ими опрыскивают растения, наносят на семена, размещают гранулы в почве около корней. С экологической точки зрения наиболее щадящими являются целевые нанесения на защищаемый объект: например, обработка семян — санируется поверхность семян и почва, непосредственно прилегающая к корням.

— Но в современном мире исчезли многие виды заболеваний и былых угроз...

— Это заблуждение. Борьба с вредными факторами — и сегодня важнейшая задача в работе любого фермера или агрохолдинга. Насекомые, сорняки, болезни непрерывно оказывают негативное влияние на рост и, главным образом, на количество и качество урожая. Без применения пестицидов урожаи сельхозкультур оказались бы загублены. И цены на продукты питания взлетели бы повсеместно. Это особенно не афишируют, но из-за болезней растений и воздействия вредоносных насекомых сельхозпроизводители ежегодно теряют до 40 процентов потенциального мирового урожая. Эти потери могли бы удвоиться, если бы не пестициды. Без их применения урожай лука в Великобритании, например, сократился бы наполовину, а производство яблок в Польше уменьшилось бы на 20 процентов. Использование пестицидов позволяет испанским сельхозпроизводителям на 85 процентов повысить урожайность томатов, выращиваемых в открытом грунте. Наука не стоит на месте: ученые уже создают препараты, борющиеся с вредителями на молекулярном уровне. Благодаря созданию новых молекул действующих веществ пестицидов за последние 50 лет объемы внесения средств защиты растений на гектар пашни сократились на 95 процентов.

— Но безопасно ли это для человека?

— Во многих странах, в том числе и в России, есть системы госрегистрации и надзора за обращением пестицидов. Для каждого вещества разработаны критерии и регламенты применения, установлены максимально допустимые уровни содержания пестицидов в пищевых продуктах. Так что превысить допустимый суточный уровень потребления пестицидов можно, лишь поглотив за день полторы тонны овощей или фруктов.