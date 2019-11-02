Полковник Черкалин не признал 200 миллионов

Вчера в ходе заседания в Головинском райсуде Москвы уличенный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился вернуть в казну почти 6,1 млрд руб. По словам его адвоката Владимира Михайлова, исковые требования Генпрокуратуры его клиент признал частично. Он согласен с тем, что «из не предусмотренных законом источников» в общей сложности получил 810 млн руб., $72,7 млн и €8,5 млн. Часть из этих денежных средств полковнику Черкалину досталась в виде подарков. В частности, речь идет о 40 дорогостоящих наручных часах марок Vacheron Constantin, Patek Philippe, Breguet и Rolex, а также украшениях — браслетах, запонках и колье.

Между тем Генпрокуратура требует конфисковать у Кирилла Черкалина и его родственников денежные средства и имущество на сумму около 6,3 млрд руб. В свою очередь, адвокат полковника Черкалина заявил, что «остальные требования ответчик не признает». По словам защитника, Генпрокуратура незаконно требует изъять около 2 тыс. швейцарских франков, 120 тыс. руб., а также несколько домов и квартир, земельных участков, парковочных мест и ювелирных украшений. По словам господина Михайлова, все это принадлежит родителям, бывшим женам и другим родственникам и близким полковника Черкалина и он к этим активам никакого отношения не имеет.

Олег Рубникович