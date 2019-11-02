Скорость не купишь

Всемирный совет по автоспорту Международной автомобильной федерации (FIA) утвердил регламент чемпионата мира «Формулы-1» на 2021 год. Помимо сугубо технических изменений, которые в гоночные серии вводятся раз в несколько лет, в «Формуле-1» впервые появится потолок бюджетов. Командам, пусть с оговорками, будет запрещено тратить более $175 млн в год. В FIA рассчитывают, что со временем это позволит сделать гонки, в которых традиционно только две-три топ-«конюшни» претендуют на победы, более конкурентными и интересными для зрителей.

В пятницу Всемирный совет по автоспорту FIA обнародовал регламент «Формулы-1» на 2021 год. Он содержит множество новшеств по сравнению с действующей редакцией. Что касается сугубо технических параметров, то они предусматривают и значительные изменения в аэродинамике (предполагается, что коррективы упростят обгоны), и увеличение машин в размерах (это должно дать шанс более рослым гонщикам, а также повысить безопасность), и отказ от использования 13-дюймовых дисков и переход на 18-дюймовые.

Последнее будет самым, пожалуй, заметным изменением в облике формульных машин, равно как и самым обсуждаемым. Ведь на новых дисках машины «Формулы-1» на первых порах будут медленнее, чем сейчас, примерно на три-четыре секунды на круге. Впрочем, зрители вряд ли заметят разницу. Отметим, что гонщики и конструкторы не в восторге от перехода на 18-дюймовые колеса. Машины ведь станут еще жестче, а заставить их держать траекторию в поворотах будет сложнее. Но тут FIA пошла навстречу пожеланиям шинников, у которых появляется возможность включить в свои каталоги для гражданских автомобилей покрышки «как в "Формуле-1"».

Но наиболее важные изменения касаются не техники, а финансов. Ведь регламент впервые в истории «Формулы-1» устанавливает потолок бюджетов команд. Идея его введения обсуждалась долгие годы, но дальше разговоров дело не двигалось. И только после того, как контроль надо «Формулой-1» перешел к Liberty Media (американская компания приобрела серию в 2017 году), представители которой неоднократно давали понять, что традиционное положение дел, когда за победы реально сражаются лишь две-три команды, их не устраивает, ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки.

Начиная с 2021 года командам «Формулы-1» будет запрещено тратить на проектирование и создание автомобилей более $175 млн в год. При условии, что в чемпионате будет 21 этап. Каждый дополнительный этап (регламент гласит, что их не может быть больше 25) позволит командам потратить еще по $1 млн. Если гонок будет меньше, то расходы команд урежут из расчета $1 млн за гонку.

Отметим, что большинство команд «Формулы-1» сейчас укладываются в означенные параметры. Ужаться придется только сильнейшим «конюшням»: Mercedes, Ferrari и Red Bull. Их годовые расходы колеблются в диапазоне $350–450 млн. Бюджеты семи других команд варьируются от $120 млн у Racing Point до $220 млн у McLaren.

В случае, если команда превысит лимит расходов, ей будут грозить санкции. Правила делят нарушения на три категории. К незначительным относятся непреднамеренные ошибки в отчетности или задержки в ее предоставлении. Нарушением средней тяжести будет считаться превышение лимита менее чем на 5%. А превышение более чем на 5% будет расцениваться как грубое нарушение. В зависимости от тяжести проступка будут назначаться и наказания: начиная от штрафов за незначительные нарушения, продолжая лишением очков команды и/или гонщика за более серьезные проступки и заканчивая исключением из первенства за самые грубые нарушения.

Впрочем, стоит оговориться, что о по-настоящему жестком потолке расходов пока все же речи не идет. Так команды смогут выводить из-под ограничений зарплаты гонщиков и трех топ-менеджеров команд, бонусы сотрудникам, расходы на маркетинг, перелеты, проживание в отелях и т. д. Но, как ранее отмечал президент FIA Жан Тодт, главным на данном этапе было в принципе ввести потолок расходов с тем, чтобы было от чего отталкиваться. Ведь в FIA не скрывают, что финансовые ограничения в перспективе будут ужесточаться и только тогда будет виден их реальный эффект.

Александр Петров