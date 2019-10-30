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Toyota представила гоночное купе Supra GT4

Компания Toyota представила новый гоночный автомобиль на базе последнего поколения купе Toyota Supra.

Спорткар получил новый аэродинамический обвес и гоночные колесные диски OZ. В салоне появились каркас безопасности, гоночное сиденье и многоточечные ремни безопасности, мультифункциональный руль и цифровую панель приборов.

Технически гоночное купе отличается от дорожного 430-сильным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, механической блокировкой дифференциала, выхлопной системой Akrapovic, 130-литровым топливным баком, усиленными тормозами и подвеской на компонентах KW.

Продажи Toyota Supra GT4 уже начались. Первые автомобили клиентам будут переданы в марте 2020 года.

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