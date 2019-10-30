Введение налогового вычета для обрабатывающей промышленности одобрено ЗакСом в первом чтении

Заксобрание Петербурга на заседании в среду, 30 октября, одобрило в первом чтении законопроект о введении инвестиционного вычета по налогу на прибыль для предприятий обрабатывающей промышленности. Льготы будут предоставлены тем организациям, которые вкладываются в модернизацию оборудования. Предполагается, что в экономику города таким образом будет реинвестировано до 1 млрд рублей в год.

Согласно документу, размер инвестиционного налогового вычета устанавливается на уровне 90% расходов на приобретение, создание, модернизацию и техническое перевооружение основных средств из категории «Машины и оборудование». В то же время ОАО «РЖД» для получения льгот необходимо будет инвестировать в экономику города ежегодно не менее 500 млн руб.

Напомним, что ранее данный законопроект был одобрен правительством Санкт-Петербурга.