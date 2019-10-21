Смольный одобрил введение закона об инвестиционном налоговом вычете

Правительство Санкт-Петербурга на заседании в понедельник, 21 октября, одобрило проект постановления о внесении изменений в городской закон «О налоговых льготах». Законопроект предусматривает введение в городе инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, которые вкладываются в модернизацию оборудования, сообщил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Смольного Валерий Москаленко. Размер ИНВ составляет 90%.

Документ ориентирован на предприятия обрабатывающей промышленности. Предполагается, что введение ИНВ создаст для них дополнительные стимулы к проведению модернизации и технологическому перевооружению основных фондов.

Для организаций, которые не входят в консолидированную группу налогоплательщиков, ставка налога на прибыль может быть снижена с 20% до 10%, объем инвестиций в основные средства должен составлять не менее 15%, что позволит модернизировать производство. При этом доходы организации от деятельности в обрабатывающей промышленности должны составлять не менее 70%, численность сотрудников должна составлять не менее 100 человек.

В частности, ИНВ предусмотрен для ОАО «РЖД», однако для получения льготы компания должна вкладывать не менее 500 млн рублей в год в экономику Петербурга. Правительство также рассмотрит предоставление льготы для транспортных компаний, осуществляющих трамвайные перевозки по концессионному соглашению.

По оценке комитета, с введением механизма ИНВ вложения предприятий (реинвестиция в производство) будут составлять около 800 млн – 1 млрд рублей ежегодно.

Как отметил господин Москаленко, воспользоваться ИНВ потенциально могу более 800 компаний в Петербурге, в комитете ожидают, что 400 предприятий перейдут на новый механизм.

Яна Войцеховская