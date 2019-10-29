Штрафы за детские шалости

Депутаты госсовета Удмуртии вышли в Госдуму России с законодательной инициативой о наложении штрафов на родителей, чьи несовершеннолетние дети употребляют алкоголь и курят. Зампредседателя регионального парламента Надежда Михайлова отметила, что суммы штрафов будут варьироваться от 2тыс.до 3 тыс. руб. По ее мнению, принятие этого закона позволит «поднять ответственность родителей за поступки своих детей». Кроме того, для улучшения ситуации в республике региональный парламент готовит еще две законодательные инициативы: о запрете продажи снюсов и отдалении мест продаж алкоголя на 100 м от лицеев, школ и детских садов. Предприниматели считают последнюю идею не имеющей здравого смысла, поскольку 50% торговых объектов в Ижевске находятся в радиусе 100 м.

Решение выйти в Госдуму России с законодательной инициативой о наложении штрафов на родителей, чьи несовершеннолетние дети употребляют алкоголь и курят, было принято депутатами Удмуртии сегодня во время сессии. Законопроектом предлагается установить административную ответственность за употребление несовершеннолетними не только алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также потенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ, а также за потребление несовершеннолетним в возрасте до 16 лет табака. По словам зампредседателя регионального парламента Надежды Михайловой, первоначально планировалось выйти с законодательной инициативой только в отношении родителей, дети которых курят.

«Наша законодательная инициатива была направлена на экспертизу в совет законодателей, в Госдуму России, где мы получили поддержку этой инициативы, и они нам порекомендовали кроме табакокурения включить туда алкоголь и энергетические напитки, что мы и сделали»,— отметила госпожа Михайлова.

Вице-спикер добавила, что инициатива предполагает штрафы для родителей или других законных представителей несовершеннолетних на суммы в размере 2–3 тыс. руб. «Мы посмотрели общую практику по административным правонарушениям и решили остановиться на этих цифрах»,— пояснила Надежда Михайлова.

Она также подчеркнула, что принятие этого закона позволит «поднять ответственность родителей за поступки своих детей» и оградить несовершеннолетних от вредных привычек. При этом в госсовете Удмуртии говорят о том, что для решения социальной проблемы параллельно нужно проводить просветительскую работу для родителей и детей.

Председатель госсовета Удмуртии Алексей Прасолов добавил, что в следующем году в республике могут быть приняты законодательные меры, позволяющие ограничить распространение курительных смесей.

Заместитель председателя постоянной комиссии регионального парламента по здравоохранению, демографической и семейной политике Фарид Юнусов рассказал, что в республике необходимо принять закон по ограничению продаж снюсов. «Одними штрафами мы не улучшим ситуацию. Это только первый маленький шаг в этом направлении. Татарстан уже принял закон о запрете продаж снюсов. По снюсам мы настроены в конце декабря—начале января принять закон. Также вчера мы рассматривали на круглом столе вопрос о возможной новой законодательной инициативе об отдалении мест продаж алкогольных и прочих напитков. Мы считаем, что должно быть не менее 100 м от лицеев, школ, детских садов. То есть готовится еще одна законодательная инициатива»,— подчеркнул господин Юнусов.

По его словам, предполагается, что контролировать соблюдение законов будут правоохранительные органы, Роспотребнадзор и другие ведомства. Нарушителей запрета продажи снюсов будут штрафовать, добавил господин Юнусов. Однако суммы штрафов парламентарии пока еще не обсуждали.

Он пояснил, что проблемы правоприменения есть, однако в этом вопросе, считает парламентарий, «многое зависит от добросовестности продавцов». Это мнение разделил и председатель родительского комитета Удмуртии Дмитрий Выдрин.

«Я думаю, что бизнес уже должен понимать здесь социальную направленность. Если мы так будем продолжать кругом насаждать торговлю спиртосодержащими и табакокурящими изделиями, то скоро покупать это некому будет»,— подчеркнул эксперт.

Ижевский предприниматель Михаил Балясников рассказал, что сегодня в Ижевске порядка 50% торговых объектов находятся в радиусе 100 м от социальных объектов, в том числе точки таких крупных сетей, как «Магнит», «Пятерочка» и «Красное и белое». «Прибыль делается не за счет социальнозначимых товаров. Товарная наценка на хлеб, молоко низкая, 10% не более. Но предприятию же надо за счет чего-то получать прибыль, чтобы выплачивать заработную плату и т. д. Поэтому наценки делаются на товарах неповседневного спроса, таких как алкоголь, сигареты. И если убрать этот ассортимент, они не смогут выдерживать на хлеб, молоко низкую торговую надбавку. Соответственно, им придется повышать цену. Если рядом стоит магазин на расстоянии 101 м, где сохранилась прежняя цена, люди туда будут ходить. То есть объекты будут вынуждены либо нелегально продавать, либо закрываться»,— отметил предприниматель.

Он считает, что законы должны нести здравый смысл, и без системных решений проблем здравоохранения, ограничениями этот вопрос не решить. «Со снюсами я бы еще согласился, потому что это не такая большая группа торговли. А по всему остальному я здравого смысла не вижу»,— подчеркнул господин Балясников.

Оксана Мымрина