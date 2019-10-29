Ростовский колбасный завод «Тавр» оштрафовали за ДНК лошади в свиной ветчине

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Ростовской области, оштрафовавшего ростовский колбасный завод «Тавр» на 100 тыс. руб. за нарушение изготовителем требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ), сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Поводом для штрафа стал результат исследования в ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»). В пробах свиной ветчины «Семейные традиции» эксперты обнаружили ДНК лошади, не заявленное в составе маркировки продукта, что не допускается требованиями технических регламентов.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «РКЗ-Тавр» учреждено в июне 1999 года с основным видом деятельности «производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы». Фирма входит в холдинг «Группа Агроком» ростовского бизнесмена Ивана Саввиди. Выручка компании за 2018 год составила 7 млрд. руб., а чистая прибыль — 145 млн руб.

Дарья Голякова