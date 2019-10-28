Правительство поддержало законопроект о предустановке отечественных программ на смартфоны

Правительство поддерживает законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение. Отзыв правительства опубликован в базе данных Госдумы.

«Принятие законопроекта будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий»,— говорится в документе.

В законопроекте также говорилось, что за несоблюдение правил полагается штраф, который для должностных лиц составит 30–50 тыс. руб., а для юридических лиц — 50–200 тыс. руб.

Документ был разработан группой депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР).

О разногласиях, которые вызывает инициатива о предустановке отечественного ПО, читайте в публикации “Ъ” «Российский софт не вписался в европейские нормы».