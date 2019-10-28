Цены на гречку в Алтайском крае выросли на 79%

По данным Алтайкрайстата за девять месяцев 2019 года средние отпускные цены на гречку в Алтайском крае для промышленных компаний выросли на 79% (до 15,7 тыс. руб. за тонну) к аналогичному периоду прошлого года. Также, по данным ведомства, почти в два раза — на 98,2% (до 16,4 тыс. руб. за тонну) — выросли цены на просо. Меньшими темпами растут средние закупочные цены на пшеницу (+38,1%), рожь (+33,1%) и горох (+33,7%).

Ежегодно из общероссийского объема производства гречихи 40–50% — доля Алтайского края, сообщает краевое правительство. В 2018 году урожай гречихи в регионе составил 556 тыс. тонн.

Ранее СМИ со ссылкой на представителей розничных сетей сообщили о резком повышении поставщиками цен на гречку на 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, комментируя эту информацию, отмечали, что ситуация с ценами на гречку находится под контролем. «Пока считаем, что нет оснований для того, чтобы беспокоиться»,— говорил на прошлой неделе заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов (цитата по ТАСС). В ведомстве также отметили, что дефицита гречневой крупы в магазинах не ожидается.

Как уточнили «Ъ-Сибирь» в управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края, по данным на 1 июля 2019 года переходящие запасы зерна гречихи в Алтайском крае насчитывали порядка 282,5 тыс. тонн, а ее производство, по оперативным данным, составило более 390 тыс. тонн в бункерном весе. «На производство гречневой крупы, с учетом максимально возможной загрузки производственных мощностей (эту ситуацию мы наблюдали в 2018 году), необходимо 350–400 тыс. тонн гречихи. Можно сделать вывод о том, что ее дефицита для нужд перерабатывающей промышленности не возникнет»,— сообщили в управлении.

Всего с января по август в регионе было произведено 150,4 тыс. тонн гречневой крупы. При этом потребности населения Алтайского края в гречневой крупе не превышают 20 тыс. тонн, уточнили в управлении, отметив, что более 85% продукции отгружается в регионы страны и на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Оксана Павлова, Новосибирск